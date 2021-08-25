Войти
ТАСС

"Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу по "Панцирю-С1М" с 10 странами

689
0
0
Макет ЗРПК "Панцирь-С1М"
Макет ЗРПК "Панцирь-С1М".
Источник изображения: © "Рособоронэкспорт"

"Панцирь-С1М" получил новые зенитные управляемые ракеты, благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") осуществляет предконтрактную работу по зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) "Панцирь-С1М" с десятью странами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом ТАСС в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщили в "Рособоронэкспорте".

"На данный момент мы ведем предконтрактную работу по нему ["Панцирю-С1М"] с более чем 10 странами, преимущественно, из ближневосточного и Азиатско-Тихоокеанского регионов", - проинформировали в "Рособоронэкспорте".

Как отметили в пресс-службе, "Панцирь-С1М" получил новые зенитные управляемые ракеты, благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км, в целом объем защищаемой зоны увеличен в 3 раза. "Наряду с новыми ЗУР, комплекс может применять ракеты из состава комплекса "Панцирь-С1". Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени", - сообщили в "Рособоронэкспорте".

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Ростех
РОЭ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
12.05.2021
Всемирный армейский магазин
31.03.2021
Военно-техническая дипломатия
02.12.2020
Сезон охоты на БЛА открыт
02.07.2019
Рособоронэкспорт на форуме "Армия-2019": российские беспилотные системы вошли в топ-20 интереса зарубежных покупателей
27.06.2019
Гендиректор Рособоронэкспорта: Россия готова поставить С-400 новым заказчикам
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:49
  • 1
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин