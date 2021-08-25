"Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу по "Панцирю-С1М" с 10 странами

"Панцирь-С1М" получил новые зенитные управляемые ракеты, благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") осуществляет предконтрактную работу по зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) "Панцирь-С1М" с десятью странами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом ТАСС в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщили в "Рособоронэкспорте".

"На данный момент мы ведем предконтрактную работу по нему ["Панцирю-С1М"] с более чем 10 странами, преимущественно, из ближневосточного и Азиатско-Тихоокеанского регионов", - проинформировали в "Рособоронэкспорте".

Как отметили в пресс-службе, "Панцирь-С1М" получил новые зенитные управляемые ракеты, благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км, в целом объем защищаемой зоны увеличен в 3 раза. "Наряду с новыми ЗУР, комплекс может применять ракеты из состава комплекса "Панцирь-С1". Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени", - сообщили в "Рособоронэкспорте".

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа.