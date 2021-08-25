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ТАСС

"Рособоронэкспорт" завезет оборудование для производства АК-103 в Венесуэлу осенью

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АК-103
Макет автомата Калашникова АК-103.
Источник изображения: forum.guns.ru

В компании отметили, что заводы по производству АК-103 и боеприпасов к ним в Венесуэле находятся в высокой степени готовности

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") направит оборудование для производства автоматов АК-103 и патронов к ним для завода в Венесуэле осенью текущего года. Об этом ТАСС в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщили в "Рособоронэкспорте".

"Осенью начнем завозить и оснащать оборудование для производства автоматов и патронов", - проинформировали в "Рособоронэкспорте".

Как отметили в компании, заводы по производству АК-103 и боеприпасов к ним в Венесуэле находятся в высокой степени готовности. "Строительство производственных помещений подходит к концу, монтируются инженерные и вспомогательные системы. На стройке, помимо венесуэльских рабочих, заняты рабочие и инженеры из России", - сообщили в "Рособоронэкспорте".

В 2020-2021 годах работы выполнялись значительными темпами, несмотря на пандемию, добавили в пресс-службе.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа.

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Венесуэла
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АК-103
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