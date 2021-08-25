Новикомбанк профинансирует проекты "Росэлектроники" в области импортозамещения ЭКБ

ЦАМТО, 24 августа. Дочерние структуры Ростеха – Новикомбанк и Объединенная приборостроительная корпорация (управляющая компания холдинга "Росэлектроника") – заключили соглашение о финансировании инвестпроектов в рамках программы импортозамещения ЭКБ.

На эти цели будет направлено 10 млрд. руб. Документ подписан в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Подписи под соглашением поставили председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации Сергей Сахненко.

"Поддержка отечественных производителей высокотехнологичной продукции – ключевое направление деятельности Новикомбанка. Подписанное соглашение является одним из самых значимых для нас проектов на "Армии". Выделенное финансирование позволит расширить производственные мощности на предприятиях корпорации, станет драйвером диверсификации радиоэлектронной промышленности", – прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Новикомбанк активно поддерживает деятельность предприятий радиоэлектронного комплекса Ростеха. За время совместной работы был профинансирован целый ряд инициатив, реализуемых в рамках диверсификации и расширения продуктового портфеля гражданского направления. Например, в текущем году Новикомбанк предоставил концерну "Автоматика" 3 млрд. руб. для наращивания объемов выпуска и поставки соответствующей высокотехнологичной продукции.

"Предприятия радиоэлектронного комплекса Ростеха ведут активную работу в области импортозамещения электронной компонентной базы. Это стратегически важное направление работы, так как напрямую влияет на технологический суверенитет страны. Поддержка Новикомбанка позволит нарастить темпы реализации программы и создать новые производства для выпуска широкой номенклатуры высокотехнологичной продукции", – сказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации Сергей Сахненко.

Реализация комплексных проектов при финансовой поддержке Новикомбанка и вывод на рынок новых продуктов и решений позволили в 2020 году на 21% нарастить годовую выручку предприятий радиоэлектронного комплекса Ростеха по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. При этом доля гражданской продукции в общем объеме выручки выросла до 27% и составила 60,3 млрд. руб.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".