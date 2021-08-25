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Российская газета

На учениях под Астраханью применили комплекс "Панцирь"

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Источник изображения: rg.ru

Расчеты противовоздушной обороны использовали зенитную ракетную систему "Фаворит" и ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" для отражения налета бомбардировщиков и беспилотной авиации условного противника на аэродроме Приволжский в Астраханской области.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в роли врага выступили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Специальное учение проводится одновременно на 25 полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего привлечено до десяти тысяч человек личного состава, задействовано около трех тысяч единиц техники.

В ходе учения отрабатывают управление материально-техническим обеспечением при развертывании войск.


Роман Мерзляков

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Страны
Абхазия
Армения
Южная Осетия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300П
С-300ПМУ-2
Су-34
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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