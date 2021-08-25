Глава компании "Кронштадт": турецкий Bayraktar не прошел бы госиспытания в России

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Выдержит ли Россия конкуренцию на мировом рынке беспилотников, сможет ли искусственный интеллект дрона заменить человека и будет ли создана беспилотная версия Ил-112В рассказал в интервью обозревателю "Интерфакса" Екатерине Мальцевой гендиректор компании-разработчика и производителя БЛА "Кронштадт" Сергей Богатиков.

— Разработанный "Кронштадтом" БЛА "Орион" стал первым в России ударным беспилотником, переданным в опытно-войсковую эксплуатацию — когда он начнет уже серийно поступать на вооружение российской армии? Насколько массовыми будут эти поставки?

— Контракт на серийные поставки "Орионов" с Минобороны подписан еще год назад. На сегодняшний день из крупных беспилотников только наш "Орион" прошел первый этап государственных совместных испытаний и получил заключение о возможности серийного изготовления. Мы поставим нашей армии столько беспилотных авиационных комплексов, сколько им потребуется, во всех вариантах, которые они закажут. Но мы не стоим на месте, а постоянно работаем над модернизацией комплекса. Например, по исполняемому сейчас контракту идет довооружение "Ориона" новыми для него боеприпасами.

— Какое оружие сможет нести "Орион"? Разрабатывается ли для него новое вооружение?

— Сегодня разведывательно-ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э" - это универсальная платформа, которая может применять очень широкий спектр вооружений. Начиная от неуправляемых авиационных бомб (например, ОФАБ-100-120), при этом обеспечивается высокая точность попадания в цель за счет бортового вычислителя, и заканчивая современными высокоточными управляемыми авиационными средствами поражения - как бомбами, так и ракетами. У него три точки подвески и большая грузоподъемность, что позволяет применять на одном БЛА авиационные средства поражения (АСП) общей массой до 200 кг. Гибкая архитектура комплекса позволяет интегрировать с БЛА и применять не только российские, но и иностранные АСП по желанию заказчика.

Как вы, наверняка, уже знаете, на авиасалоне МАКС-2021 мы представили с нашим "Орионом-Э" ракеты "Вихрь-1М" производства концерна "Калашников" - этот боеприпас также даст новые возможности поражения целей.

Профильные предприятия сейчас работают над боеприпасом калибра 50 кг, который можно будет применять не только на "Орионе", но и других наших беспилотниках. Экспериментальные образцы проходят испытания. Создается изделие калибра 100 кг. Кроме того, для снижения стоимости поражения целей ведутся работы по созданию более дешевых корректируемых авиационных бомб, они тоже сейчас испытываются.

— В прошлом году на форуме "Армия" были представлены макеты ваших новых беспилотников "Сириус", "Гелиос" и "Гром" — эти продукты получат дальнейшее развитие?

— Конечно же получат.

Работа по БЛА "Сириус" ведется в плановом порядке. Цель этого проекта - создание комплекса с беспилотным летательным аппаратом, способного решать задачи без ограничений, накладываемых условиями прямой радиовидимости между беспилотником и наземным пунктом управления, когда дальность применения БЛА ограничивается только летно-техническими характеристиками самолета. Среди конкурентных преимуществ "Сириуса" - широкая номенклатура целевых нагрузок и авиационных средств поражения, большая масса полезной нагрузки, высокая гибкость при формировании парка беспилотных средств в зависимости от требований заказчиков к условиям базирования и применения, интеграция в автоматизированные системы управления войсками как существующие, так и перспективные. Кроме того, у него большой потенциал для модернизации.

БЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" находится на стадии аванпроекта. Это будет специализированная машина для решения как военных, так и гражданских задач. Основная идея заключается в том, чтобы максимально расширить зону радиолокационного покрытия, в первую очередь – над Северным Ледовитым океаном, что позволит получить информацию о подлете крылатых ракет противника значительно раньше, чтобы наши системы ПВО сработали более эффективно. Сферы гражданского применения БЛА "Гелиос-РЛД" – контроль исключительной экономической зоны, контроль ледовой обстановки. При этом аппарат будет всепогодным, сможет работать на высотах до 12 тыс. метров, в условиях обледенения. Радиус действия таков, что этот БЛА может взлететь в западной части страны и сесть в восточной. 10 беспилотников "Гелиос-РЛД" позволят полностью обеспечить контроль северных рубежей России как в военной, так и в экономической сферах.

Скоростной тяжелый ударный беспилотник "Гром" находится на этапе эскизного проекта. Концепция такова - "Гром" будет действовать самостоятельно в группе пилотируемых и беспилотных аппаратов, а также как ведомый пилотируемого истребителя.

— Когда БЛА "Кронштадта" смогут объединяться в "рой" и вести совместные действия как друг с другом, так и с пилотируемой авиацией?

— Когда – это вопрос к заказчику. Когда будет поставлена задача и обозначен срок, тогда все будет. Сейчас мы готовим материалы эскизного проекта по проекту "Молния". Предложения по этой системе есть разные – и по размерам, и по техническим решениям. Взаимодействие с пилотируемой авиацией будет обязательно – как с истребителями, так и с самолетами военно-транспортной авиации Ил-76, с которых планируется воздушный старт "Молний".

— "Кронштадт" намерен разработать "дроны-камикадзе"?

— Барражирующие боеприпасы относятся к меньшему классу БЛА, в них применяются технологии, существенно отличные от наших. Это интересное направление. Когда появятся такие планы, вы об этом узнаете.

— Какие работы ведутся по микро- и нано-беспилотникам? Для чего нужны такие БЛА?

— Специалисты "Кронштадта" разрабатывают линейку комплексов малоразмерных БЛА для выполнения гражданских задач оперативного визуального осмотра и инструментального обследования различных объектов. Они позволяют получить доступ в малые полости и объемы сложной формы для безопасного и безаварийного осмотра, а также для обследования самых сложных и труднодоступных мест на технических и естественных объектах. Эти БЛА создаются по модульному принципу – на них можно устанавливать и быстро менять разные полезные нагрузки для проведения необходимых обследований. Специализированное программное обеспечение этих комплексов и средства обработки накопленных данных позволяют прогнозировать состояние объектов во времени, а также с учетом условий их эксплуатации.

— Будут ли в скором времени выпускаться беспилотники вертолетного типа?

— Действительно, компания "Кронштадт" теперь будет производить не только БЛА самолетного, но и вертолетного типа. Такая возможность у нас появилась с приобретением Научно-производственного предприятия "Стрела", которое разрабатывает беспилотные воздушные суда до 1700 кг, целевые нагрузки к ним и прочее, как гражданского, так и оборонного назначения. По сути, с вхождением "Стрелы" в "Кронштадт" и развертыванием производства обоих типов БЛА среднего и тяжелого классов наш новый завод в Дубне станет российским центром беспилотных компетенций.

— Прорабатывается ли возможность оснастить ваши беспилотники электродвигателями или гибридными силовыми установками?

— Основная область работ "Кронштадта" – это крупноразмерные БЛА большой продолжительности полета. Главным препятствием для применения электроэнергии в авиации является малая, по сравнению в углеводородным топливом, удельная энергетическая емкость аккумуляторных батарей. Примерно на порядок. То есть 10 кг бензина обеспечат такую же продолжительность полета, как 100 кг аккумуляторов. У водородных источников тока этот показатель лучше, но там есть другие проблемы. Тем не менее мы внимательно следим за развитием технологий гибридных силовых установок и полностью электрических летательных аппаратов.

— Какие элементы искусственного интеллекта БЛА уже внедряются и как дальше будет развиваться ИИ у беспилотников? На ваш взгляд, может ли машина принимать финальное решение об уничтожении цели или без человека все же не обойтись?

— Все работы по созданию программного обеспечения и внедрению технологий искусственного интеллекта на наших беспилотниках ведутся специалистами компании "Кронштадт". Наша задача – чтобы самолеты научились самостоятельным действиям даже в тех ситуациях, которые первоначально не были заложены программистами. В этом смысл обучения ИИ. Важно достигнуть максимальной степени автономности. У нашего "Ориона" уже многие процессы автоматизированы. Но принимать решение, например, о применении оружия должен человек. Хотя в целом, в авиации человек – самое слабое звено, его функционал должен как раз сводиться только к принятию финального решения.

— Возможно ли создать беспилотные версии уже готовых самолетов и вертолетов? У вас ведутся такие разработки?

— Мы полагаем, что конвертация серийных пилотируемых летательных аппаратов в беспилотные или опционально-пилотируемые – очень перспективное направление. Такой подход может быть востребован прежде всего в области грузовых авиаперевозок - как гражданских, так и в военной логистике. Привлекает отсутствие необходимости разрабатывать новый летательный аппарат и возможность использовать испытанное решение, а для гражданской сферы еще и сертифицированное. У нас есть предложения по конвертации серийных вертолетов с использованием имеющегося научно-технического задела по созданию крупноразмерных комплексов с БЛА.

— В 2018 году сообщалось о планах совместной с "Ильюшиным" работе по созданию транспортного беспилотника, возможно, на базе Ил-112В — эти планы еще в силе? Есть уже какие-то наработки по проекту?

— Ил-112В – наш новейший транспортный самолет. Его разработка продолжается. Мы готовы к сотрудничеству, если заказчик сочтет беспилотный вариант эффективным и целесообразным. В ходе военно-технического форума "Армия-2021" планируется заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по проблемам создания беспилотной авиационной военно-транспортной системы. "Кронштадт" примет участие в этом мероприятии. Возможно, там будут приняты решения по открытию соответствующих работ.

— Какая роль отведена "Кронштадту" в работе по сверхзвуковому бизнес-джету? В какие сроки планируется ее провести?

— По запросу НИЦ им. Жуковского и ЦАГИ мы должны создать беспилотный демонстратор сверхзвукового гражданского самолета (СГС). Мы отвечаем за научно-технический задел в части создания беспилотных авиационных комплексов, разработку конструкторской и технологической документации, наземный пункт управления, а также создание демонстратора, его стендовые, наземные и летные испытания. Это очень интересная задача, которая позволит повысить уровень научно-технического развития авиапрома. С помощью демонстратора необходимо проверить теоретические исследования и получить данные летных экспериментов для уточнения облика СГС. По срокам лучше уточнять у заказчиков, все зависит от них и финансирования.

— Как вы считаете, Россия сможет выдержать конкуренцию на мировом рынке беспилотников? Какие страны наиболее продвинулись в развитии военных беспилотников, насколько Россия отстает от них в этом вопросе?

— Россия должна выдержать конкуренцию в беспилотье. За беспилотными технологиями будущее – это в первую очередь безопасность людей. Кто-то считает, что мы отстали от тех же США лет на 10, т.к. у американцев беспилотник класса нашего "Ориона" уже более пяти лет как снят с производства. Своими беспилотными системами знаменит Израиль. Сейчас все сравнивают наш "Орион" с турецким "Байрактаром". Но если бы "Байрактар" создавали в России, он бы не прошел госиспытания по нашим требованиям. В нашем "Орионе" мы уверены – он превосходит турецкого коллегу по многим параметрам. Мы предпочитаем не рассуждать, как "догнать и перегнать Америку", а действовать. Поэтому мы разрабатываем и производим беспилотники и, по сути, совместно с нашим заказчиком в лице Минобороны, создаем абсолютно новую подотрасль авиации. Надеемся, что международный рынок это оценит.

— Каковы перспективы экспорта "Ориона-Э", с какими странами уже ведутся переговоры? Речь именно об ударном варианте беспилотника или о разведывательной версии?

— Иностранных заказчиков, конечно, больше интересует разведывательно-ударный вариант "Ориона-Э" - это логично, так они получат два в одном и смогут использовать комплексы для решения разных задач. У "Ориона-Э" открытая архитектура – это значит, что мы можем по желанию заказчика устанавливать на него ту полезную нагрузку, которую он захочет. Недавно мы показывали вариант с разработанной фирмой из Беларуси гиростабилизированной оптико-электронной системой – это наглядный пример интеграции аппаратуры потенциального заказчика в наш комплекс. Также мы можем поступать и с авиационными средствами поражения.

Зарубежные страны очень интересуются возможностями обновленного "Ориона-Э" со спутниковой системой, которая обеспечивает применение и обмен данными с БЛА на любом расстоянии от операторского модуля практически в реальном времени. Его преимущество в том, что передача данных идет более стабильно, т.к. есть два канала, управлять беспилотником можно из любой точки земного шара, где есть созданный специалистами "Кронштадта" наземный пункт управления, а информацию с целевых нагрузок могут получать сразу несколько потребителей, находящихся на любом расстоянии от БЛА.

Переговоры мы совместно с "Рособоронэкспортом" ведем с представителями стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Конкретные страны называть не буду. Сбором заявок занимается Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

— Когда начнется серийное производство этих дронов в интересах инозаказчиков?

— Мы уже закупаем комплектующие для сборки комплексов для стартовых покупателей. Поставки за рубеж мы сможем начать с 2022 года – после запуска нового серийного завода в Дубне, но первоочередная задача для нас – обеспечить потребности нашей армии.

— Возможно ли сотрудничество, обмен технологиями с зарубежными партнерами по созданию БЛА? Есть планы по каким-то совместным проектам? С той же Турцией, например.

— Разработка и производство беспилотных летательных аппаратов относится к сфере технологий двойного назначения, поэтому организация сотрудничества с зарубежными компаниями в этой области находится в компетенции соответствующих федеральных служб. Со своей стороны, мы готовы рассматривать предложения по взаимовыгодному сотрудничеству, естественно, сообразуясь с государственными интересами.

— Когда будет введен в строй новый завод в Дубне? После этого производство на ММП им. Чернышева будет свернуто?

— Опытное производство компании "Кронштадт" на Вишневой улице никак не пострадает от строительства серийного завода в Дубне. У них разные задачи. На опытном производстве создают новые изделия, оно необходимо для новых проектов в качестве, так сказать, полигона для отработки идей конструкторов, ведь не каждый экспериментальный образец становится серийным. А серийный завод – это площадка для массового производства. Бывает так, что серийным заводом становится площадка, вообще не имеющая юридически отношения к опытной - например, ОКБ Сухого разработало самолет Су-30, опытные образцы создали "суховцы", а серийно истребитель производят на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут".

Что касается Дубны. Предприятие будет открыто в ноябре этого года. Этот завод, который мы там строим в рекордно короткие строки, будет первым в России специализированным серийным заводом по производству крупноразмерных беспилотников. Раньше такого не было. Дубна выбрана неслучайно. Именно там расположен входящий в "Кронштадт" Дубненский машиностроительный завод (ДМЗ) имени Н. П. Федорова, где будут изготавливать наземную часть управления беспилотными комплексами. Сотрудники смогут взаимодействовать, находясь на соседних площадках. На ДМЗ также будет участок для опережающего обучения рабочих, инженеров и технологов с плавным переходом на новую площадку. Более того, в Дубне на той же самой улице расположено Машиностроительное конструкторское бюро (МКБ) "Радуга" имени А.Я. Березняка, входящее в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) - это один из мировых лидеров в области создания высокоточного ракетного оружия, с которым мы работаем по нашим программам.

— Каковы мощности завода, сколько беспилотников он сможет выпускать в год?

— На новом предприятии площадью около 45 тыс. кв.м, будет создано три цеха: участок изготовления деталей и оснастки из композитных материалов и малярное отделение (грязная зона); цех агрегатной сборки и цех окончательной сборки (чистая зона). Чистая зона будет отделена и оборудована специальными системами обеспечения климата для поддержания постоянной температуры зимой и летом на уровне 20 градусов для работы с компонентами при изготовлении деталей и комфортного пребывания в цеху работников. Сейчас мы ведем активный набор конструкторов, инженеров, специалистов, рабочих - команда завода в Дубне создается с нуля. Для каждого, кто участвует в проекте, это прекрасная возможность проявить себя. Не так часто у специалистов появляется шанс стать участником перевода технологий ОКР или НИОКР в серийное производство.

В Дубне мы сможем ежегодно выпускать десятки беспилотников. Как я уже сказал, в первую очередь, для нужд российской армии, а с 2022 года мы готовы и к поставкам за рубеж.