Беспилотник "Форпост" стал ударным

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - Импортозамещенный беспилотник "Форпост-Р", ранее производившийся по израильской лицензии, получил ударные функции, следует из материалов к форуму "Армия-2021".

"Беспилотный летательный аппарат предназначен для поражения одиночных наземных стационарных, подвижных и движущихся объектов, ведения воздушной и оптико-электронной разведки", - говорится в описании образца "Форпост-Р", выставленного на форуме "Армия-2021".

Экспонат оснащен двумя малогабаритными ракетами, размещенными на внешней подвеске под консолями крыла аппарата.

В описание характеристик "Форпост-Р" указано, что при максимальной взлетной массе 500 кг он способен нести авиационные средства поражения общим весом до 100 кг.

Крейсерская скорость дрона составляет 120-180 км/ч, максимальная продолжительность полета - не менее 10 часов, практическая высота - почти 6 тыс. м.

Ранее серийно поступающие в российскую армию беспилотники "Форпост", собранные из иностранных комплектующих, были предназначены исключительно для разведки. К 2018 году у военных было около 100 таких дронов.

Накануне ударный "Форпост-Р" осмотрели президент РФ Владимир Путин и король Иордании Абдалла II во время обхода экспозиции форума "Армия-2021".

Позже, открывая переговоры с иорданским монархом, Путин отметил, что им продемонстрировали лишь "некоторые виды вооружений, которые у нас применяются, в нашей армии, и мы поставляем на экспорт".

Судя по информации на сайте "Рособоронэкспорта" (единственного спецэкспортера российской военной техники), в данный момент, РФ предлагает зарубежным странам только три беспилотника: два дрона-разведчика средней и малой дальности - "Орлан-10Е" и "Тахион", а также единственный БЛА, совмещающий разведывательные и ударные функции - "Орион-Э", способный нести до 200 кг вооружения при общей взлетной массе более 1 тонны.

Тактический беспилотник "Форпост" выпускался в России на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) с 2010 года как лицензионная копия израильского Searcher MkII. Однако сотрудничество с Израилем в области беспилотной техники в определенный момент наткнулось на политические препятствия, что сделало критически важным создание полностью отечественного аналога БЛА.

В Минобороны РФ сообщали, что в рамках работ по импортозамещению на заводе УЗГА разрабатывается "Форпост-Р" - полностью обновленная модификация беспилотника, сохранившая лишь внешние обводы.