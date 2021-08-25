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ЦАМТО

Впервые в новейшей истории России на верфях ОСК заложены сразу шесть боевых кораблей для ВМФ

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Источник изображения: Фото: АО "ПО "Севмаш"

ЦАМТО, 24 августа. В день официального открытия военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр в подмосковном парке "Патриот" на предприятиях ОСК 23 августа были заложены сразу шесть боевых кораблей.

В рамках форума президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота на трех судостроительных предприятиях.

Из подмосковного парка "Патриот" глава государства наблюдал за закладкой ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А") "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" в Северодвинске (девятый и десятый РПКСН серии "Борей"/"Борей-А"), двух ДЭПЛ проекта 636.3 "Можайск" и "Якутск" в Санкт-Петербурге (пятая и шестая подлодка в серии для ТОФ), а также корвета проекта 20380 "Грозный" и корвета 20385 "Буйный" в Комсомольске-на-Амуре.

Обращаясь к судостроителям, Владимир Путин заявил, что "в ближайшие годы вам предстоит серьезная работа по реализации гособоронзаказа, по выполнению планов, обозначенных в госпрограмме по вооружению, чтобы уже через шесть лет, в 2027 году, доля современных кораблей в ВМФ достигла 70%".

В приветственном слове Владимир Путин подчеркнул, что на все корабли будет установлено современное высокоточное оружие, новейшие средства управления и связи, эффективность большинства из которых подтверждена в ходе выполнения боевых задач в Сирии.

"Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этой огромной, очень важной для нашей страны работе, поблагодарить рабочих, инженеров наших верфей, сотрудников наших конструкторских бюро за четкую и слаженную работу. Несмотря на ограничения, вызванные эпидемией, вы активно наращивали темпы строительства современных кораблей и судов обеспечения, больше того, по возможности сокращали сроки их поступления в строй, в состав Военно-морского флота", – отметил президент России.

"Мы и далее будем развивать военно-морской потенциал России, совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота, оснащать корабли новейшим вооружением и техникой, отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях и в дальних морских походах, проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах Мирового океана", – сказал В.Путин на церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в режиме видеоконференции.

Президент добавил, что такие ответственные и масштабные задачи обусловлены геополитическим положением России и ее ролью в мировых делах.

Как сказал генеральный директор ОСК Алексей Рахманов на форуме "Армия-2021", "эти корабли – ближайшее будущее отечественного флота. Для нас, кораблестроителей, особенно важно то, что все это – серийные образцы, а в случае ДЭПЛ проекта 636.3 – даже крупносерийные. Мы уходим от разнопроектности. Военно-морской флот России будет формироваться судами проектов, уже избавленных от "детских болезней".

Обращаясь по видеоконференцсвязи к главе государства, генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко заявил, что "закладывая сегодня подводные ракетоносцы, трудовой коллектив нашего предприятия продолжает традиции строительства атомных подводных лодок для ВМФ России".

Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко и командующий Северным флотом Александр Моисеев установили закладные доски на секциях РПКСН "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской".

Справочно:

"Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской" станут девятым и десятым РПКСН серии проекта "Борей"/"Борей-А". В настоящее время в составе ВМФ РФ имеются три РПКСН проекта 955 (шифр "Борей") "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также головной РПКСН проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир". Вскоре на вооружение поступит второй РПКСН проекта 955А "Князь Олег". Остальные ракетоносцы проекта 955А (с шестого по восьмой) находятся на разных стадиях строительства. Всего будет построено 10 РПКСН этой серии.

Церемонии установки закладных досок в секции будущих кораблей состоялись также на "Адмиралтейских верфях" – на ДЭПЛ проекта 636.3 "Можайск" и "Якутск" и на Амурском судостроительном заводе – на корвете проекта 20380 ("Грозный") и корвете проекта 20385 ("Буйный").

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Дмитрий Донской
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Адмиралтейские верфи
АСЗ
ОСК
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Персоны
Будниченко Михаил
Путин Владимир
Проекты
20380 Корвет-1
20385
636.3
877 Палтус
955 Борей
АРМИ-20XX
Военные учения
Гособоронзаказ
СФ
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