На базе БТР-82А планируют создать новый бронетранспортер. При этом будут использованы узлы и агрегаты бронеавтомобиля "Атлет".

Об этом в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" рассказал генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий, пишет ТАСС. Он отметил, что конструкторы собираются сделать бронетранспортер класса БТР-82А с передним расположением двигателя, с задней аппарелью. В такой машине разместятся 10-12 десантников.

Новый бронетранспортер готов на бумаге, и в "Военно-промышленной компании" уже представляют, сколько времени и средств необходимо для воплощения его в жизнь. Машина будет делаться в инициативном порядке. Но, по словам гендиректора Александра Красовицкого, в ВПК надеются на заинтересованность Министерства обороны России.

"РГ" уже сообщала о том, что модификацию ЗРК "Сосна" на БТР-82 представили на "Армии-2021". Этот ЗРК имеет высокие тактико-технические характеристики и может поражать разнообразные воздушные цели, в том числе беспилотники, крылатые ракеты или управляемые авиационные боеприпасы.

Светлана Цыганкова