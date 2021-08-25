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Российская газета

На базе БТР-82А планируют создать новый бронетранспортер

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Источник изображения: rg.ru

На базе БТР-82А планируют создать новый бронетранспортер. При этом будут использованы узлы и агрегаты бронеавтомобиля "Атлет".

Об этом в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" рассказал генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий, пишет ТАСС. Он отметил, что конструкторы собираются сделать бронетранспортер класса БТР-82А с передним расположением двигателя, с задней аппарелью. В такой машине разместятся 10-12 десантников.

Новый бронетранспортер готов на бумаге, и в "Военно-промышленной компании" уже представляют, сколько времени и средств необходимо для воплощения его в жизнь. Машина будет делаться в инициативном порядке. Но, по словам гендиректора Александра Красовицкого, в ВПК надеются на заинтересованность Министерства обороны России.

"РГ" уже сообщала о том, что модификацию ЗРК "Сосна" на БТР-82 представили на "Армии-2021". Этот ЗРК имеет высокие тактико-технические характеристики и может поражать разнообразные воздушные цели, в том числе беспилотники, крылатые ракеты или управляемые авиационные боеприпасы.


Светлана Цыганкова

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Россия
Продукция
БТР-82
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