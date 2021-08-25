Военные инженеры ЦВО получили комплексы разминирования на базе УАЗ

Инженерные войска Центрального военного округа получили первые специальные автомобили групп разминирования на базе армейского внедорожника УАЗ. Машины предназначены для оперативного обезвреживания как местности, так и объектов инфраструктуры, передает пресс-служба ЦВО. Их можно использовать и просто как транспорт для перевозки саперов.

Как рассказал начальник управления инженерных войск генерал-майор Дмитрий Коруц, в это году саперные подразделения одной инженерной бригады и двух инженерных полков получили четыре машины. Их спецоборудование включает в себя кузов-капсулу, контейнер для транспортировки средств взрывания, специальный стеллаж для бомб.

Оборудование позволяет одновременно перевозить и собственно взрывоопасные предметы и военных, которые участвуют в их уничтожении.

Между тем

На вооружение 201-ой российской военной базы в Таджикистане поступила партия современных противотанковых ракетных комплексов "Корнет". Они предназначены для борьбы с бронированной техникой противника и воздушными целями, в том числе - вертолетами и беспилотниками.

- Наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы - пять с половиной километров, минимальная - сто метров, уточнили в ЦВО.

Екатерина Призова