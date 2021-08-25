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Российская газета

Военные инженеры ЦВО получили комплексы разминирования на базе УАЗ

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Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Инженерные войска Центрального военного округа получили первые специальные автомобили групп разминирования на базе армейского внедорожника УАЗ. Машины предназначены для оперативного обезвреживания как местности, так и объектов инфраструктуры, передает пресс-служба ЦВО. Их можно использовать и просто как транспорт для перевозки саперов.

Как рассказал начальник управления инженерных войск генерал-майор Дмитрий Коруц, в это году саперные подразделения одной инженерной бригады и двух инженерных полков получили четыре машины. Их спецоборудование включает в себя кузов-капсулу, контейнер для транспортировки средств взрывания, специальный стеллаж для бомб.

Оборудование позволяет одновременно перевозить и собственно взрывоопасные предметы и военных, которые участвуют в их уничтожении.

Между тем

На вооружение 201-ой российской военной базы в Таджикистане поступила партия современных противотанковых ракетных комплексов "Корнет". Они предназначены для борьбы с бронированной техникой противника и воздушными целями, в том числе - вертолетами и беспилотниками.

- Наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы - пять с половиной километров, минимальная - сто метров, уточнили в ЦВО.


Екатерина Призова

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