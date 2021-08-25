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ТАСС

Индия провела совместные военно-морские маневры с Филиппинами в Южно-Китайском море

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Корабли ВМС Индии
Корабли ВМС Индии.
Источник изображения: © AP Photo / Rafiq Maqbool

В начале августа Индия направила оперативную военно-морскую группу кораблей в Южно-Китайское море и западную часть Тихого океана

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 августа. /ТАСС/. Корабли ВМС Индии провели в минувшие сутки военно-морские маневры с кораблями ВМС Филиппин в Южно-Китайском море. Как сообщил журналистам официальный представитель ВМС Индии Вивек Мадхвал, учения прошли в западной части Южно-Китайского моря, которое Манила официально называет Западно-Филиппинским морем.

"Совместные действия, проведенные во время учений, включали ряд оперативных маневров, и корабли обоих флотов были удовлетворены консолидацией оперативной совместимости, достигнутой благодаря этому взаимодействию на море", - приводит во вторник телеканал NDTV слова Мадхвала.

По его данным, индийские ВМС представляли эсминец "Ранвиджай" и корвет "Кора", филиппинские ВМС - фрегат "Антонио Луна".

"Оба флота по-прежнему привержены дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в морской сфере для достижения коллективной цели обеспечения стабильного, мирного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона", - отметил представитель ВМС Индии.

Индия направила в начале августа оперативную военно-морскую группу кораблей в Южно-Китайское море и западную часть Тихого океана в двухмесячный поход. Как сообщила тогда пресс-служба ВМС страны, в планах действия этой группы - участие в двусторонних маневрах с кораблями ВМС Вьетнама, Филиппин, Сингапура, Индонезии и Австралии. А также участие вместе с кораблями ВМС Японии, Австралии и США в многосторонних маневрах "Малабар", которые пройдут в западной части Тихого океана.

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