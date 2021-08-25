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Интерфакс-АВН

Вице-президент США Харрис обвинила Пекин в давлении и запугивании стран Юго-Восточной Азии

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Президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и министр обороны Ллойд Остин в ходе тура по Пентагону. Арлингтон, штат Вирджиния, 10 февраля 2021 года
Президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и министр обороны Ллойд Остин в ходе тура по Пентагону. Арлингтон, штат Вирджиния, 10 февраля 2021 года.
Источник изображения: Фото: flickr.com/The White House

Вашингтон. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Камала Харрис во вторник обвинила Китай в продолжении политики "давления" и "запугивания" стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) и в Южно-Китайском море. Она пообещала, что Вашингтон будет стремиться к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

"Мы знаем, что Пекин продолжает принуждать, запугивать и предъявлять претензии на подавляющее большинство акватории Южно-Китайского моря", - сказала Харрис в своем публичном выступлении в Сингапуре во вторник.

Она добавила, что Пекин своими действиями продолжает подрывать основанный на правилах порядок и угрожать суверенитету наций".

"Наши партнерские отношения в Сингапуре, в Юго-Восточной Азии и во всем Индо-Тихоокеанском регионе являются главным приоритетом для Соединенных Штатов", - сказала Харрис, добавив, что регион "критически важен для безопасности и процветания нашей страны".

Визит в Сингапур и последующий за ним во Вьетнам призваны подтвердить приверженность Вашингтона региону и устранить озабоченность по поводу претензий Китая на спорные части Южно-Китайского моря, сообщали СМИ накануне поездки вице-президента в ЮВА.

Они отмечали, что Соединенные Штаты на протяжении многих лет ставили противодействие Китаю в центр своей политики национальной безопасности, и администрация президента Джо Байдена назвала соперничество с Пекином "самым большим геополитическим испытанием" этого столетия.

СМИ обращают внимание, что политика нынешней американкой администрации в отношении Китая и Юго-Восточного моря практически не отличается от политики предыдущего правительства.

Так, госсекретарь США Энтони Блинкен в июле заявил: "Порядок в морской сфере, основанный на правилах, нигде не находится под большей угрозой, чем в Южно-Китайском море. Китай продолжает оказывать давление и запугивать прибрежные государства Юго-Восточной Азии, что представляет собой угрозу свободе судоходства".

С аналогичными обвинениями неоднократно выступал предшественник Блинкена в администрации Дональда Трампа Майк Помпео.

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Страны
Вьетнам
Китай
Сингапуp
США
Персоны
Трамп Дональд
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