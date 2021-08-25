Разработчик ударных дронов "Кронштадт" работает над эскизными проектами "Грома" и "Молнии"

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - Ведется эскизное проектирование скоростного ударного стелс-беспилотника "Гром" и способных объединяться в "рой" дронов "Молния", сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика и производителя БЛА "Кронштадт" Сергей Богатиков.

"Скоростной тяжелый ударный беспилотник "Гром" находится на этапе эскизного проекта. Концепция такова - "Гром" будет действовать самостоятельно в группе пилотируемых и беспилотных аппаратов, а также как ведомый пилотируемого истребителя", - заявил Богатиков.

По его словам, в компании также готовят материалы эскизного проекта по способным вести групповые действия беспилотникам "Молния".

"Предложения по этой системе есть разные - и по размерам, и по техническим решениям. Взаимодействие с пилотируемой авиацией будет обязательно - как с истребителями, так и с самолетами военно-транспортной авиации Ил-76, с которых планируется воздушный старт "Молний", - сказал гендиректор.

"Гром" - 7-тонный беспилотник стелс-конфигурации, он способен развивать скорость порядка 800 км/ч и нести до 2 тонн боевой нагрузки - авиабомбы калибром 100, 250 и 500 кг, а также управляемые ракеты. "Гром" оборудован четырьмя точками подвески - две под консолями крыла и две внутри фюзеляжа. Боевой радиус применения - 700 км.

Ранее в "Кронштадте" сообщали, что "Гром" предназначен для преодоления насыщенной противовоздушной обороны противника.

"Беспилотники прорывают ПВО - может быть, часть из них погибнет, но зато мы не потеряем лётчиков. При этом часть задачи они выполнят - вскроют ПВО, обнаружат радиолокационные станции, уничтожат их", - заявил "Интерфаксу" директор Центра перспективных исследований "Кронштадта" Владимир Воронов на форуме "Армия-2020".