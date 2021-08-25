Беларусь и Россия приступают к согласованию новой Программы военно-технического сотрудничества

ЦАМТО, 24 августа. Беларусь и Россия приступают к выполнению процедур внутригосударственного согласования новой Программы военно-технического сотрудничества на период до 2025 года.

В рамках встречи председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с первым заместителем директора ФСВТС России Андреем Бойцовым стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего военно-технического сотрудничества, в том числе в интересах третьих стран, и подтвердили готовность к его дальнейшему развитию.

Достигнута договоренность о начале выполнения сторонами процедур внутригосударственного согласования новой Программы военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией до 2025 года.

Кроме того, определены сроки проведения в 2021 году очередного заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Подписан протокол рабочей встречи, которая состоялась в рамках форума "Армия-2021", сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома Республики Беларусь.