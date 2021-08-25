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ЦАМТО

Беларусь и Россия приступают к согласованию новой Программы военно-технического сотрудничества

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Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии.
Источник изображения: belvpo.com

ЦАМТО, 24 августа. Беларусь и Россия приступают к выполнению процедур внутригосударственного согласования новой Программы военно-технического сотрудничества на период до 2025 года.

В рамках встречи председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с первым заместителем директора ФСВТС России Андреем Бойцовым стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего военно-технического сотрудничества, в том числе в интересах третьих стран, и подтвердили готовность к его дальнейшему развитию.

Достигнута договоренность о начале выполнения сторонами процедур внутригосударственного согласования новой Программы военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией до 2025 года.

Кроме того, определены сроки проведения в 2021 году очередного заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Подписан протокол рабочей встречи, которая состоялась в рамках форума "Армия-2021", сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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