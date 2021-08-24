Типы страйкбольного оружия, их плюсы и минусы

Страйкбол непрерывно развивается, и одновременно с этим появляются новые виды страйкбольных приводов – точных копий настоящего стрелкового оружия, разработанных для стрельбы шарами. Каждый из доступных типов имеет плюсы и минусы, которые надо учитывать при покупке и применении. Магазин страйкбольного снаряжения AirSoft-RUS подготовил виды airsoft-приводов с их преимуществами и недостатками.

Пружинное оружие

Пружинные страйкбольные приводы известны в среде страйкболистов как спринговые. Принцип работы полностью идентичен пружинно-поршневому пневматическому оружию. Для запуска сферического снаряда применяется ударная потенциальная энергия, запасенная в сжатой спиральной пружине. Когда человек нажимает пальцем на спусковой крючок, пружина приводит в действие воздушный насос. Давление в цилиндре резко увеличивается и выталкивает страйкбольный шар в направлении дула.

Достоинства

Главное преимущество пружинных приводов – низкая цена и доступность в магазинах. Эти качества обусловлены простотой конструкции и производства спрингового оружия. Другие достоинства:

нет расходных материалов в виде аккумуляторов и газовых баллонов;

простое обслуживание, выполнять которое нужно достаточно редко;

неприхотливость к условиям эксплуатации и к температуре воздуха.

Пружинный страйкбольный привод – отличный вариант, если вы нетребовательны к комфорту во время стрельбы, а вопрос цены стоит не на последнем месте.

Недостатки

Спринговый привод не поддерживает полуавтоматический и автоматический режимы стрельбы, так как после каждого выстрела стрелок вручную взводит пружину с помощью мускульной силы. Скорострельность из-за этого низкая, поэтому такая разновидность страйкбольного оружия представлена в основном снайперскими винтовками и дробовиками, значительно реже пистолетами.

Газовое оружие

Газовые страйкбольные приводы распространены в разы больше по сравнению с пружинными. В зависимости от того, какой расходный материал нужен для стрельбы, оружие делится на 2 типа.

Газовый привод

Для запуска страйкбольных снарядов используется потенциальная энергия сжатого газа. Обычно это углекислый газ или смесь газов на основе пропана – так называемый green gas. В первом случае для заправки применяются стандартные баллоны массой 12 грамм, во втором – баллоны большой емкости, которые не устанавливаются в магазин привода. Когда стрелок нажимает на спусковой крючок, газ из баллона дозированно проходит через ряд клапанов и приводит снаряд в движение. На базе газового затвора (GGB) построены снайперские винтовки и пистолеты, реже автоматы.

Пневматика высокого давления

В таких страйкбольных приводах для запуска сферических снарядов применяется сжатый воздух. Для его хранения выделяется отдельный баллон, шланг от которого соединен с пневматическим двигателем, установленным внутри оружия. Для включения двигателя используется электронный блок управления огнем. Он позволяет настроить скорострельность и выдержку – объем воздуха, выпускаемый при каждом выстреле. Страйкбольная пневматика высокого давления представлена в основном автоматами, скорострельными снайперскими винтовкам, реже иными типами оружия.

Плюсы и минусы

Стрельба из газового страйкбольного привода ощущается более натурально по сравнению с оружием пружинного типа. Особенно это характерно для моделей на базе газового затвора GGB – он подразумевает отдачу после каждого выстрела (blowback). В продаже есть и модели NGG без отдачи.

опция стрельбы в полуавтоматическом и автоматическом режимах;

высокая скорострельность и дальность, что расширяет сферу применения в бою;

большой ассортимент оружия – пистолеты, снайперские винтовки, автоматы;

реалистичность – громкие выстрелы, ограниченный боезапас, заметная отдача.

Главный недостаток газовых приводов в том, что их эксплуатация при низкой температуре воздуха становится неэффективной, а порою невозможной. Причина: на морозе газ теряет большую долю потенциальной энергии. К минусам можно отнести и относительно высокую цену приводов. Нельзя забывать и о необходимости регулярно закупаться газом или сжатым воздухом. Даже несмотря на отрицательные качества, газовое оружие часто используется любителями страйкбола.

Электропневматическое оружие

Самый распространенный тип страйкбольных приводов, принцип работы которых основан на взводе пружины электрическим мотором. Для питания двигателя используются портативные аккумуляторы. В остальном оружие работает практически аналогично пружинным моделям. Усилие от электромотора передается через коробку передач на пружину насоса, которая приводит в движение шары и поддерживает их циклическую загрузку внутрь ствола. Скорострельность некоторых моделей в автоматическом режиме стрельбы превышает 1000 выстрелов в минуту.

Плюсы и минусы

Наибольшее распространение электропневматические модели получили за счет преимуществ:

низкая цена по сравнению с газовым страйкбольным оружием;

рекордная скорострельность и хорошая дальность стрельбы;

большой выбор моделей, предлагаемых известными брендами;

всевозможные типы оружия – пистолеты, автоматы, винтовки.

Серьезный недостаток электропневматического оружия такой же, что и у газовых. При низкой температуре воздуха эффективность стрельбы снижается из-за уменьшения емкости аккумулятора, от которого работает электродвигатель. При этом электрические модели справляются с морозами несколько лучше газовых, что во многом повлияло на более высокую востребованность у стрелков.

Гибридное оружие

Относительно недавно в продаже появились гибридные страйкбольные приводы. Они являются логичным развитием стандартных газовых и электропневматических видов оружия, но отличаются большей мощностью. Также они создают более реалистичные ощущения в процессе стрельбы. Это качество полюбилось реконструкторам боевых действий – они часто вооружаются такими моделями страйкбольного оружия.

Электропривод с гибридным режимом

Магазин оружия заряжается гильзами, в каждой из которых содержится один страйкбольный шар. Электрическая система управления настроена по принципу «число выстрелов на один снаряд», за счет чего каждому выстрелу соответствует реалистичный громкий звук и дымовой эффект. Такое оружие является самым редким в сфере страйкбола и используется в основном коллекционерами.

Газовый привод с гибридным режимом

Принцип работы во многом схож с гибридным электрическим оружием, однако для выстрела используется сжатый газ, который хранится в резервуаре внутри магазина привода. Реализована схема с обратным затвором – когда он отводится назад, снаряд попадает в патронник. При нажатии спускового крючка, затвор выпускает небольшое количество пороха и выталкивает пулю в ствол.

Заключение

Нельзя однозначно сказать, какой тип страйкбольного оружия лучше всего, так как у каждого типа есть положительные и отрицательные стороны. Поэтому в первую очередь при выборе привода опирайтесь на доступный бюджет, условия эксплуатации и свой стиль стрельбы во время матчей. Не забывайте использовать защитную экипировку, так как снаряды легко могут пробить кожу.