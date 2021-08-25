Генконструктор "Алмаз-Антей" Созинов: западные гиперзвуковые ракеты не проблема для российской ПВО

Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео.

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. Создаваемые на Западе гиперзвуковые ракеты не представляют больших проблем для российских зенитных ракетных систем, Россия сможет их успешно сбивать, сообщил РИА Новости генеральный конструктор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Павел Созинов.

Ранее в США объявили о программе создания собственных гиперзвуковых ракет, максимальная скорость полета которых должна составить 17 скоростей звука. Занимавший тогда пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал их "супер-пупер" ракетами.

"Любая гиперзвуковая ракета – и существующая, и которая будет потенциально создана в обозримой перспективе – для нас по силам", - сказал Созинов.

Генконструктор отметил, что само увеличение скорости ракет не несет существенных неприятных последствий. "Любая гиперзвуковая цель может лететь к объекту поражения на своей максимальной скорости только на большой высоте, а с приближением к объекту снижается, входит в атмосферу и теряет скорость. Есть и другие нюансы, в которые я не буду углубляться", - пояснил он.

"Заметных проблем для нас тема разработки за рубежом "суперракет" не создает, мы знаем, куда в этой области развиваться", - добавил Созинов.

Специалист отметил, что концерн давно живет в "гиперзвуковой реальности", так как, в частности, практически все баллистические ракеты, по которым работают зенитные ракетные системы "Алмаз-Антея", имеют гиперзвуковые скорости. Ракеты зенитных систем концерна также способны развить гиперзвуковые скорости, "это тоже не новость", уточнил он.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - ведущая российская компания по созданию систем для борьбы с любыми средствами воздушно-космического нападения. Концерн создал такие известные зенитные системы, как "Тор", "Бук", С-400 и другие.