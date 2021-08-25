Войти
РИА Новости

Генконструктор "Алмаз-Антей" Созинов: западные гиперзвуковые ракеты не проблема для российской ПВО

675
0
0
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. Создаваемые на Западе гиперзвуковые ракеты не представляют больших проблем для российских зенитных ракетных систем, Россия сможет их успешно сбивать, сообщил РИА Новости генеральный конструктор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Павел Созинов.

Ранее в США объявили о программе создания собственных гиперзвуковых ракет, максимальная скорость полета которых должна составить 17 скоростей звука. Занимавший тогда пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал их "супер-пупер" ракетами.

"Любая гиперзвуковая ракета – и существующая, и которая будет потенциально создана в обозримой перспективе – для нас по силам", - сказал Созинов.

Генконструктор отметил, что само увеличение скорости ракет не несет существенных неприятных последствий. "Любая гиперзвуковая цель может лететь к объекту поражения на своей максимальной скорости только на большой высоте, а с приближением к объекту снижается, входит в атмосферу и теряет скорость. Есть и другие нюансы, в которые я не буду углубляться", - пояснил он.

"Заметных проблем для нас тема разработки за рубежом "суперракет" не создает, мы знаем, куда в этой области развиваться", - добавил Созинов.

Специалист отметил, что концерн давно живет в "гиперзвуковой реальности", так как, в частности, практически все баллистические ракеты, по которым работают зенитные ракетные системы "Алмаз-Антея", имеют гиперзвуковые скорости. Ракеты зенитных систем концерна также способны развить гиперзвуковые скорости, "это тоже не новость", уточнил он.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - ведущая российская компания по созданию систем для борьбы с любыми средствами воздушно-космического нападения. Концерн создал такие известные зенитные системы, как "Тор", "Бук", С-400 и другие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
17.02.2020
Оздоровление предприятий ОПК – приоритет власти
04.04.2019
Турция не отказывается от С-400
04.02.2019
Андрей Кокошин: договариваться с США по ракетам без учета Китая нельзя
09.10.2017
США могут попытаться помешать ВТС Москвы и Эр-Рияда - эксперт
17.05.2017
С-500 — полное технологическое доминирование (Печат, Сербия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:49
  • 1
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин