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ТАСС

В России создали носимую станцию помех для ослепления противника

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Станция визуально-оптических помех "Лютик-Н"
Станция визуально-оптических помех "Лютик-Н".
Источник изображения: © Милена Синева/ТАСС

"Лютик-Н" может крепиться на шлеме или бронированном щите. Станцию впервые представили на международном форуме "Армия-2021"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Ослепляющая противника станция визуально-оптических помех "Лютик-Н", которая может крепиться на шлеме или бронированном щите, готова к началу опытной эксплуатации. Об этом рассказал ТАСС на форуме "Армия-2021" генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" Ростеха) Вячеслав Михеев.

"Общемировая тенденция на расширение применения средств нелетального действия для нейтрализации преступников формирует растущий спрос на такие разработки. "Лютик-Н" прошел заводские испытания и готов к опытной эксплуатации одним из потенциальных заказчиков. Мы планируем, что этим продуктом заинтересуются силовые ведомства, и готовы выпускать до 20 тысяч станций в год", - отметил он.

"Лютин-Н" впервые представлен на международном форуме "Армия-2021". Носимая станция визуально-оптических помех может применяться для проведения спецопераций и контртеррористических мероприятий. Устройство устанавливается на шлемы, противоударные или бронированные щиты и на расстоянии до 100 м позволяет временно ослепить противника, в том числе вооруженного оружием с оптическим прицелом.

Действие станции основано на модуляции яркости светового излучения, создающей эффект временного ослепления. Станция обладает противоударным герметичным корпусом и может использоваться при температурах от -40 до +40 градусов по Цельсию.

"Лютик-Н" также может использоваться в прожекторном режиме для освещения затемненных участков. В этом случае время работы станции составляет 45 минут.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.

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Страны
Россия
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Росэлектроника
Проекты
АРМИ-20XX
ОНД
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