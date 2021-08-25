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ТАСС

Компания "Кронштадт" разрабатывает линейку беспилотных вертолетов массой до 1,5 тонн

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Вертолетные беспилотные авиационные системы гражданского назначения БВС-ВТ SmartHELI-350 и SmartHELI-400 компании ООО "Авиационные вспомогательные системы" в экспозиции выставки HeliRussia 2020. Москва, 15.09.2020
Вертолетные беспилотные авиационные системы гражданского назначения БВС-ВТ SmartHELI-350 и SmartHELI-400 компании ООО "Авиационные вспомогательные системы" в экспозиции выставки HeliRussia 2020. Москва, 15.09.2020.
Источник изображения: Александр Курников

Новая схема работы беспилотников "Кронштадта" позволит увидеть зарождающийся пожар, зафиксировать и локализовать его

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Компания "Кронштадт" занимается созданием линейки беспилотных вертолетов взлетной массой от 350 кг до 1,5 тонн. Об этом сообщил генеральный директор "Кронштадта" Сергей Богатиков во время показа вице-премьеру Борисову вертолета взлетной массой 450 кг на форуме "Армия-2021".

"Сейчас мы ведем активную работу по интеграции беспилотного комплекса вертолетного типа в наши наземные пункты управления. Разрабатывается целая линейка вертолетов от 350 кг взлетной массы до 1,5 тонн", - сказал Богатиков.

По его словам, разрабатываемая компанией система позволит одновременно использовать вертолет и БЛА "Орион" с одного пункта. "Идея в том, что "Орион" производит разведку местности на больших территориях, определяет очаги пожара, а вертолет выполняет операцию по пожаротушению локальных очагов", - пояснил генеральный директор компании.

"Новая схема работы беспилотников "Кронштадта" позволит увидеть зарождающийся пожар, зафиксировать и локализовать его, не допустив распространения", - пояснили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что компания "Кронштадт" впервые представила на форуме "Армия-2021" беспилотный вертолет БВС-ВТ 450, способный работать в любых регионах - от Арктики до пустыни.

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Продукция
Орион БПЛА
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Арктика
АРМИ-20XX
БПЛА
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