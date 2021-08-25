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ТАСС

Госиспытания снайперской винтовки Чукавина для замены СВД завершатся до конца года

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Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308).
Источник изображения: © Алексей Никольск

Винтовка создается для Министерства обороны РФ в рамках опытно-конструкторской работы "Жнец"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Государственные испытания новейшей снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), разрабатываемой в РФ группой компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") для замены снайперской винтовки Драгунова (СВД), планируется завершить до конца текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Калашникова" в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Снайперская винтовка Чукавина создается для Министерства обороны РФ в рамках опытно-конструкторской работы "Жнец". Предполагается единственная армейская модификация данного оружия. Завершаются государственные испытания, полагаем, что они окончатся до конца текущего года", - проинформировали в "Калашникове".

Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина разработана под два типа патронов - 7,62 x 54 мм и 7,62 x 51 мм (.308 Win). В калибре 7,62 х 54 мм она совместима с магазинами от СВД, которую предназначена заменить.

Форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке.

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Россия
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