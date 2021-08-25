Новая война США в Афганистане?.

Ряд западных СМИ сообщает о возможном продолжении операций США в Афганистане. Новая фаза, предположительно, может включать удары с помощью беспилотников, санкции и поддержку повстанцев, выступающих против талибов.

Захват 16 августа 2021 года столицы Афганистана повстанческой группировкой «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) стал большой неожиданностью из-за стремительного краха хорошо вооруженной афганской армии. В итоге закончился почти 20-летний контроль Кабула коалиционными силами под руководством США или поддерживаемым Западом афганским правительством. Одновременно до рекордно низкого уровня упала популярность администрации действующего президента США Джо БАЙДЕНА, который широко критиковался за поспешность и плохое планирование. Тем не менее, считается, что Вашингтон по-прежнему вряд ли согласится с тем, что его давние противники пришли к власти и, как ожидается, продолжит операции против талибов в обозримом будущем.

"Талибан" в президентском дворце Кабула

Однако теперь, когда «Талибан» фактически представляет правительство Афганистана, характер этого конфликта, вероятно, будет сильно отличаться от того, что было в предыдущие 20 лет. Как отреагирует «Талибан», и будет ли это новое правительство в Кабуле содействовать укреплению безопасности и экономических связей с соседними государствами, такими как Иран, Китай и Пакистан, еще неизвестно.

Согласно публикациям, 17 августа объявлено о заморозке активов афганского правительства в США – предположительно до тех пор, пока к власти не придет правительство, более благоприятное для интересов Запада, если не на неопределенный срок. В тот же день Д. Байден заявил, что после окончательного вывода своих войск, запланированного на 31 августа 2021 года, США планируют продолжить военные операции в Афганистане. При этом, Пентагон перейдет к более рентабельной «войне беспилотников», подобной развернутой в Сомали и ранее 2015 года в Йемене, когда не требуется присутствия войск на чужой территории.

Вместе с тем, президент Пакистана Имран ХАН, в частности, категорически отверг просьбы ЦРУ использовать территорию его страны для будущих наступательных операций через афганскую границу после вывода войск США. Это сразу же вызвало вопросы относительно того, как Вашингтон сможет наносить удары по «Талибану» или его филиалам в будущем. Как известно, Афганистан не имеет выхода к морю, в связи с чем, нанесение ударов США с моря, вероятно, будет исключено, поскольку потребует нарушения воздушного пространства соседних государств.

Вывод сил армии США из Афганистана

Вариантом продолжения военных действий США в Афганистане могут стать экономические санкции, направленные на снижение уровня жизни местного населения, а также поддержка повстанцев, которые могут получить западную подготовку, средства и разведывательное обеспечение. Действительно, с 18 августа ряд американских СМИ заявлял о зарождении нового «альянса против «Талибана» в северных регионах Афганистана, где группировка исторически имела гораздо более слабое присутствие. Лидером этого движения назван первого вице-президента Афганистана Амрулла САЛЕХ. Сообщается, что альянс хорошо вооружен и обладает собственными транспортными вертолетами.

Как отмечают эксперты, предыдущим усилиям Запада по поддержке повстанческого движения в Афганистане способствовал доступ на территорию Пакистана, который использовался в качестве плацдарма для операций. В настоящий же момент, без поддержки со стороны соседей Афганистана (которая вряд ли будет предоставлена), возможности оказания помощи противникам «Талибана» представляются гораздо более ограниченными. Очевидно, что после завершения вывода американских войск из страны, роль США в Афганистане окажется весьма неопределенной.

По материалам ресурса militarywatchmagazine.com