Комплекс скрытого досмотра с функцией распознавания эмоций создали в России

Разработка умещается в габариты четырех пачек сигарет

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Модернизированный комплекс скрытого досмотра, позволяющий определять не только наличие опасных предметов и запрещенных веществ, но также и эмоции человека, представили на международном форуме "Армия-2021".

Комплекс для скрытого обнаружения опасных объектов (например, оружия) и запрещенных веществ в потоке людей был впервые представлен год назад на форуме "Армия-2020". "В течение года мы существенно доработали комплекс. Модернизированная версия способна распознавать шесть базовых эмоций человека (радость, страх, гнев, печаль, удивление, и др.). Мы можем на основе данных комплекса досмотра и системы распознавания эмоций сделать заключение, опасен человек или не опасен. Таким образом, повысить достоверность выявления злоумышленников", - рассказал ТАСС начальник научно-тематического центра "Т" АО "НПК "НИИДАР" (НИИДАР) Никита Бобков.

Кроме того, были значительно уменьшены массогабаритные характеристики комплекса - в 30 раз. "Приемная часть комплекса раньше размещалась в 19-дюймовый шкаф, теперь умещается в габариты четырех пачек сигарет", - отметил собеседник агентства.

Как уточнил Бобков, в настоящее время сконструирован и представлен на форуме демонстрационный образец функциональных возможностей комплекса, работающий в миллиметровых и в терагерцовых диапазонах волн. В комплексе применяется нейронная сеть, которая достаточно достоверно определяет запрещенные объекты, а также базовые эмоции человека.

В планах у специалистов НИИДАР провести дальнейшую модернизацию комплекса: разработать уникальную технологию по идентификации человека по походке, другим внешним признакам и индивидуальным особенностям человека для выявления подозрительного поведения. Кроме того, нейросеть должна будет научиться определять микровыражения лица. "Эта технология способна определить искренне человек выражает эмоции или имитирует их. В 2022 году такая версия модернизированного комплекса должна быть готова", - сказал Бобков.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.