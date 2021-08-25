Военные РФ установили рекорд по времени прохождения трассы на БТР-82А

Военнослужащие армии России по итогу первого дня международного конкурса «Морской десант» отметились установлением рекорда по времени прохождения трассы с препятствиями на бронетранспортерах БТР-82А. Мероприятие состоялось в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021» на территории Приморья на полигоне Клерк, о чем во вторник, 24 августа, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

По итогу состязаний рекордный результат российской команды составил один час, восемь минут и 33 секунды.

«В соответствии с планом финального этапа конкурса по полевой выучке «Морской десант» Армейских международных игр «АрМИ-2021», состоялись командные эстафеты взводов морской пехоты стран-участниц на полигоне Клерк Тихоокеанского флота. С первого дня лидерство в конкурсе захватила российская команда, установив рекорд трассы», — цитирует сообщение военного ведомства «РИА Новости».

Так, в процессе этапа состязания, именованного «Эстафетой», команды-участники на современных БТР-82А преодолели 9-километровое расстояние с водными участками, препятствиями естественного и искусственного происхождения. В отдельных местах команды вели стрельбу с помощью основного вооружения БТР и пулемета.

Ранее, в мае, в ходе конкурса «АрМИ — 2021» российские курсанты установили мировой рекорд, преодолев трассу полигона Песочное быстрее своих коллег из Азии, Африки и стран СНГ. Так, на преодоление препятствий у экипажей ушло менее получаса.