Войти
Известия.ru

Военные РФ установили рекорд по времени прохождения трассы на БТР-82А

407
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Военнослужащие армии России по итогу первого дня международного конкурса «Морской десант» отметились установлением рекорда по времени прохождения трассы с препятствиями на бронетранспортерах БТР-82А. Мероприятие состоялось в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021» на территории Приморья на полигоне Клерк, о чем во вторник, 24 августа, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

По итогу состязаний рекордный результат российской команды составил один час, восемь минут и 33 секунды.

«В соответствии с планом финального этапа конкурса по полевой выучке «Морской десант» Армейских международных игр «АрМИ-2021», состоялись командные эстафеты взводов морской пехоты стран-участниц на полигоне Клерк Тихоокеанского флота. С первого дня лидерство в конкурсе захватила российская команда, установив рекорд трассы», — цитирует сообщение военного ведомства «РИА Новости».

Так, в процессе этапа состязания, именованного «Эстафетой», команды-участники на современных БТР-82А преодолели 9-километровое расстояние с водными участками, препятствиями естественного и искусственного происхождения. В отдельных местах команды вели стрельбу с помощью основного вооружения БТР и пулемета.

Ранее, в мае, в ходе конкурса «АрМИ — 2021» российские курсанты установили мировой рекорд, преодолев трассу полигона Песочное быстрее своих коллег из Азии, Африки и стран СНГ. Так, на преодоление препятствий у экипажей ушло менее получаса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Проекты
АРМИ-20XX
ТОФ
Похожие новости
14.06.2021
Атомный крейсер проекта "Борей" впервые покажут на форуме "Армия-2021"
26.03.2021
В параде Победы на Красной площади будут задействованы свыше 12,5 тыс. человек и 190 единиц техники – Шойгу
26.03.2021
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
27.08.2018
Во Владивостоке открылся форум "Армия-2018"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин
  • 25.08 00:50
  • 47
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский