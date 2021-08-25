АПЛ «Кузбасс» вернулась на Камчатку после выполнения боевых задач в море

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Кузбасс» Тихоокеанского флота вернулась в пункт базирования в город Вилючинск Камчатского края после длительного выполнения боевых задач в море. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в пресс-службе ТОФ.

В пункте постоянной дислокации Подводных сил ТОФ моряков-подводников встречали командование объединения, офицеры штаба, городская администрация, а также ветераны флота, родные и близкие.

Командир АПЛ «Кузбасс» доложил, что личный состав поставленную задачу выполнил, здоров и готов к выполнению новых приказов.

В свою очередь временно исполняющий обязанности командующего подводными силами ТОФ Герой России контр-адмирал Валерий Варфоломеев поздравил экипаж с успешным выполнением боевой задачи и по традиции вручил подводникам жареного поросёнка.

Завершилось мероприятие торжественным награждением наиболее отличившихся военнослужащих.

АПЛ «Кузбасс» — многоцелевая атомная подводная лодка 3-го поколения проекта 971 «Щука-Б», обладает высокой скрытностью, способна погружаться на глубину до 600 м, а автономность её плавания составляет 100 суток.

Накануне президент России Владимир Путин во время открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» заявил, что 23 августа на российских верфях были заложены четыре подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца. Кроме того, в стране начато строительство двух военных кораблей.

Также в понедельник Путин заявил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах России превышает 80%.