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Известия.ru

АПЛ «Кузбасс» вернулась на Камчатку после выполнения боевых задач в море

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Кузбасс» Тихоокеанского флота вернулась в пункт базирования в город Вилючинск Камчатского края после длительного выполнения боевых задач в море. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в пресс-службе ТОФ.


В пункте постоянной дислокации Подводных сил ТОФ моряков-подводников встречали командование объединения, офицеры штаба, городская администрация, а также ветераны флота, родные и близкие.

Командир АПЛ «Кузбасс» доложил, что личный состав поставленную задачу выполнил, здоров и готов к выполнению новых приказов.

В свою очередь временно исполняющий обязанности командующего подводными силами ТОФ Герой России контр-адмирал Валерий Варфоломеев поздравил экипаж с успешным выполнением боевой задачи и по традиции вручил подводникам жареного поросёнка.

Завершилось мероприятие торжественным награждением наиболее отличившихся военнослужащих.

АПЛ «Кузбасс» — многоцелевая атомная подводная лодка 3-го поколения проекта 971 «Щука-Б», обладает высокой скрытностью, способна погружаться на глубину до 600 м, а автономность её плавания составляет 100 суток.

Накануне президент России Владимир Путин во время открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» заявил, что 23 августа на российских верфях были заложены четыре подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца. Кроме того, в стране начато строительство двух военных кораблей.

Также в понедельник Путин заявил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах России превышает 80%.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-419 Кузбасс
Персоны
Путин Владимир
Проекты
971 Щука-Б
АРМИ-20XX
ТОФ
Ядерный щит
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