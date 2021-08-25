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Интерфакс-АВН

Два новых корвета заложены на Амурском судостроительном заводе

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Первые два корвета проекта 20380, построенные ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) для Тихоокеанского флота ВМФ России - корветы "Громкий" (на переднем плане) и головной "Совершенный". Владивосток, 25.12.2018
Первые два корвета проекта 20380, построенные ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) для Тихоокеанского флота ВМФ России - корветы "Громкий" (на переднем плане) и головной "Совершенный". Владивосток, 25.12.2018.
Источник изображения: Министерство обороны России

Хабаровск. 24 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Два новых корвета -"Грозный" и "Буйный" - заложены на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

Команду на закладку боевых кораблей для ВМФ России сразу на трех верфях - АСЗ, Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге и Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске - дал президент РФ Владимир Путин. В торжественной церемонии в Комсомольске-на-Амуре приняли участие врио губернатора края Михаил Дегтярев, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц и бывший командующий ВМФ России, адмирал в отставке, вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев.

"Новые заказы для предприятия это - финансовая стабильность, загрузка минимум до 2028 года. Кроме корветов, АСЗ строит еще и малые ракетные корабли для Тихоокеанского флота. Это создает условия для модернизации предприятия и позволяет рассчитывать на дополнительную поддержку", - цитирует пресс-служба слова Дегтярева.

По его словам, о поддержке АСЗ говорил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, посещая предприятие в ходе рабочей поездки в регион 28 июля. Врио губернатора отметил, что поддержка необходима в первую очередь в вопросе строительства нового дока. Нынешний практически выработал свой ресурс. Сейчас правительство России готовит документы.

"Грозный" - российский корвет с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Это уже пятый корабль проекта 20380, строящийся на Амурском судостроительном заводе. "Буйный" - корабль проекта 20385, российский корвет с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Это первый корвет новой серии, который будет построен судостроителями Комсомольска-на-Амуре. Он спроектирован в развитие проекта 20380. Отличается более современным вооружением, размерами и имеет водоизмещение в 2430 тонн.

Амурский судостроительный завод входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация". По уровню технического оснащения предприятие может строить и ремонтировать суда водоизмещением до 10 тыс. тонн, длиной до 190 метров и шириной до 20 метров. АСЗ имеет все необходимые сертификаты, позволяющие выполнять военные и гражданские заказы по производству металлоконструкций любой сложности в соответствии с нормами и правилами отечественных и иностранных классификационных обществ, в том числе при изготовлении объектов, подконтрольных Ростехнадзору.

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
АСЗ
ОСК
Ростехнадзор
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
20380 Корвет-1
20385
ТОФ
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