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Известия.ru

БМП-3 получит комплекс активной защиты в ходе модернизации

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БМП-3
БМП-3.
Источник изображения: Фото: Константин Морозов / РИА Новости

«Курганмашзавод» (часть холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») в ходе модернизации оснастит боевую машину пехоты БМП-3 комплексом активной защиты. Об этом во вторник, 24 августа, рассказали в пресс-службе холдинга на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

«Улучшение изделия по основным тактико-техническим характеристикам ведется постоянно. Для повышения уровня защищенности устанавливаются решетчатые экраны, комплекты навесной динамической защиты, прорабатывается вопрос применения установки систем активной защиты. Повышение командной управляемости достигается за счет внедрения современного программно-технического комплекса», — отметили в «Высокоточных комплексах».

Модернизированную машину можно будет применять в условиях Севера, уточняет ТАСС.

«Для улучшения подвижности разрабатывается новая гусеница с уменьшенным давлением на грунт, что позволит использовать БМП-3 для охраны северных территорий, обеспечит изделию повышенную проходимость. Кроме того, в скором времени планируется оснащение БМП-3 силовой установкой с использованием двигателя УТД-32Т мощностью 660 л. с.», — сообщили в холдинге.

Огневую мощь БМП-3 повысят, введя в боекомплект высокоточные боеприпасы.

«По направлению повышения эффективности комплекса вооружения рассматриваем возможность использования управляемых боеприпасов», - добавили в пресс-службе.

Как пишет «Газета.ру», огневая мощь БМП-3 делает его сопоставимым с легким танком.

В четверг, 19 августа, начались государственные испытания новейших бронетранспортера (БТР) К-16 и колесной боевой машины пехоты (БМП) К-17 на платформе «Бумеранг». Об этом рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Михаил Осыко.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Бумеранг
УТД-32
Компании
ВПК РФ
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Ростех
Проекты
АРМИ-20XX
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