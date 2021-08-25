Разработчик Соломонов: баллистическая ракета для подводных лодок "Булава" будет модернизирована

Залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки "Владимир Мономах" в Охотском море.

КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Баллистическая ракета для подводных лодок "Булава" в перспективе пройдет модернизацию и простоит на вооружении еще длительное время, рассказал РИА Новости генконструктор по твердотопливным ракетам, генеральный конструктор Московского института теплотехники, разработчик "Булавы" Юрий Соломонов.

"Ну а как же, любая система вооружения модернизируется", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли ракета модернизирована.

Тем не менее, по его словам, на ближайшее время планов модернизации нет.

По словам генконструктора, "Булава" будет стоять на вооружении ВМФ "очень долго".