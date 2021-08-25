Войти
РИА Новости

Генконструктор Созинов: "Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников

597
0
0
Российский беспилотный летательный аппарат во время ночного этапа военных учений "Ладога 2009" на полигоне Каменка в Ленинградской области
Российский беспилотный летательный аппарат во время ночного этапа военных учений "Ладога 2009" на полигоне Каменка в Ленинградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" начал работы по созданию малоразмерных зенитных ракет для уничтожения беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости генеральный конструктор концерна Павел Созинов.

"Да, разработку таких ракет мы ведем, работы финансируются за счет средств концерна", - сказал Созинов, отвечая на вопрос, планирует ли компания создавать недорогие зенитные ракеты малого калибра для поражения мини- и микробеспилотников.

Мини- и микробеспилотники могут нести серьезную угрозу военным и административным объектам при том, что они являются крайне дешевыми. В частности, они могут использоваться в разведывательных целях, для наведения другого оружия или иметь боевую часть, способную при определенных обстоятельствах нанести существенный ущерб.

Использовать для уничтожения таких воздушных целей обычные зенитные ракеты нецелесообразно, так как боеприпасы могут стоить в сотни раз дороже аппаратов, которые они должны сбить. Кроме того, неконтактный датчик стандартных боеприпасов зенитных ракетных комплексов может не сработать на мини- и тем более микробеспилотник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.06.2021
Концерн "Алмаз-Антей" впервые представит подводный беспилотник на выставке в Екатеринбурге
12.02.2021
В России создадут средства для перехвата дронов противника
23.10.2020
Информационные атаки на российские системы ПВО - результат недобросовестной конкуренции, полагает эксперт
11.09.2020
Китайская пресса: РФ делает грозное оружейное предупреждение США
07.08.2020
Вопреки пандемии: Минобороны готовит крупнейший форум
09.07.2020
Цели "Беркута" и "Десны". Какими были первые советские зенитные ракетные системы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин
  • 25.08 00:50
  • 47
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский