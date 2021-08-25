Генконструктор Созинов: "Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников

Российский беспилотный летательный аппарат во время ночного этапа военных учений "Ладога 2009" на полигоне Каменка в Ленинградской области.

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" начал работы по созданию малоразмерных зенитных ракет для уничтожения беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости генеральный конструктор концерна Павел Созинов.

"Да, разработку таких ракет мы ведем, работы финансируются за счет средств концерна", - сказал Созинов, отвечая на вопрос, планирует ли компания создавать недорогие зенитные ракеты малого калибра для поражения мини- и микробеспилотников.

Мини- и микробеспилотники могут нести серьезную угрозу военным и административным объектам при том, что они являются крайне дешевыми. В частности, они могут использоваться в разведывательных целях, для наведения другого оружия или иметь боевую часть, способную при определенных обстоятельствах нанести существенный ущерб.

Использовать для уничтожения таких воздушных целей обычные зенитные ракеты нецелесообразно, так как боеприпасы могут стоить в сотни раз дороже аппаратов, которые они должны сбить. Кроме того, неконтактный датчик стандартных боеприпасов зенитных ракетных комплексов может не сработать на мини- и тем более микробеспилотник.