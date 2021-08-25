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РИА Новости

Российские военные установили рекорд трассы на конкурсе "АрМИ" "Морской десант"

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Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Мьянмы во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021"
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Мьянмы во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Команда России установила рекорд трассы в ходе первого дня международного конкурса "Морской десант" в Приморье в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

"В соответствии с планом финального этапа конкурса по полевой выучке "Морской десант" Армейских международных игр "АрМИ-2021", состоялись командные эстафеты взводов морской пехоты стран-участниц на полигоне Клерк Тихоокеанского флота. С первого дня лидерство в конкурсе захватила российская команда, установив рекорд трассы", - говорится в сообщении.

В ходе этапа конкурса "Эстафета" команды на современных БТР-82А преодолевали девятикилометровый маршрут с водными участками, естественными и искусственными препятствиями, на отдельных участках экипажи вели стрельбу по целям из основного вооружения бронетранспортера и пулемета.

Наилучший результат на этапе "Эстафета" показала команда России с результатом один час восемь минут 33 секунды, установив рекорд трассы.

В этом году в эстафете первый раз приняли участие два союзных экипажа Абхазии и России.

Конкурс "Морской десант-2021" проходит на двух полигонах морской пехоты ТОФ с 22 по 29 августа. Следующих два этапа – "Полоса препятствий" и "Тропа выживания" – состоятся на полигоне Горностай в пригороде Владивостока 25 и 27 августа.

Открытие финала международного конкурса "Морской десант" состоялось в понедельник. В нем принимают участие команды РФ, КНР, Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла. Впервые в конкурсе выступают команды от Республик Абхазия и Южная Осетия.

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