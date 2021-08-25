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Вестник Мордовии

Рассекреченная таинственная ракета 305Э легко уничтожит любой танк НАТО

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

О многоцелевой ракете 305Э стало известно относительно недавно, и вот сейчас ее уже демонстрируют на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Теперь любой желающий сможет ознакомиться с выставочным экземпляром этого мощного оружия, способного превратить в груду металлолома любой танк НАТО.

Разумеется, борьба с бронетехникой - это только часть задач, которые будут возложены на данную систему "воздух - земля". Ей по силам уничтожение укреплений, переправ и др.

Рассекречены характеристики ракеты. Сообщается, что она имеет оптическую тепловизионную головку наведения. Масса ракеты составляет 105 килограммов, а непосредственно осколочно-фугасной боевой части - 25 килограммов. Скорость - 230 метров в секунду. Дальность полета -14 500 метров.

Этим оружием будут вооружены отечественные боевые вертолеты Ка-52М "Аллигатор" и Ми-28НМ "Ночной охотник". Возможно, в будущем 305-я будет приспособлена и под другие носители.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
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