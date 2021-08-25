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ТАСС

"Калашников" предлагает заказчикам модернизацию снайперской винтовки Драгунова

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СВД
СВД - снайперская винтовка Драгунова калибра 7,62 мм.
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin

В компании отметили, что ее можно выполнить в ходе сервисного контракта

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" начала предлагать заказчикам модернизацию снайперской винтовки Драгунова - СВД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Калашникова".

"Мы предлагаем широкий комплекс решений для модернизации платформы СВД - от высококачественных боковых кронштейнов и регулируемых прикладов, до комплексного универсального решения - шасси Власенко для СВД, необходимого для повышения потребительских характеристик данного стрелкового комплекса до современного уровня", - сказали в "Калашникове".

Как отметили в ГК, модернизация СВД может быть выполнена в ходе сервисного контракта. "Шасси предлагается как bolt-on комплект, так и в составе сервисного контракта, который может включать не только установки шасси на изделия у клиента включая, но и программу обучения клиента процедуре самостоятельного апгрейда изделий", - сообщили в пресс-службе.

В "Калашникове" сообщили, что в мире находится в эксплуатации несколько сотен тысяч СВД. "Данная платформа, будучи абсолютно адекватной по применяемому боеприпасу, требует модернизации для работы с современными тепловизионными прицельными комплексами и прицельными комплексами день/ночь", - подытожили в ГК.

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Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
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