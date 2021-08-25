В России создали комплекс для защиты катеров от высокоточного оружия

Одна выстреливаемая граната создает завесу площадью 100 квадратных метров на удалении от 70 до 100 метров от защищаемого объекта

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Новейший малогабаритный комплекс для защиты катеров от высокоточного оружия создан новосибирскими учеными в Институте прикладной физики. Разработка АО "ИПФ" впервые представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Малогабаритный комплекс выстреливаемых помех (МГК ВП КТ-60) предназначен для защиты катеров от оружия ближнего боя и высокоточного оружия с системами наведения, работающими в инфракрасном, видимом и лазерном диапазонах длин волн", - сообщили корреспонденту ТАСС на стенде АО "ИПФ", продемонстрировав пусковой модуль с новейшими гранатами с помехообразующим снаряжением.

"Комплекс может защитить от высокоточного оружия не только катера флота, но и легкобронированную технику", - пояснил представитель института.

Одна выстреливаемая граната создает завесу площадью 100 квадратных метров на удалении от 70 до 100 метров от защищаемого объекта. Постановка защитной завесы может вестись как в одиночном, так и залповом режимах отстрела гранат.

Помехообразующее снаряжение гранаты обеспечивает создаваемому облаку помех увеличенное время висения над объектом.

По словам представителя института, испытания комплекса успешно проведены Черноморским флотом. Оснащение надводных кораблей разработкой новосибирских физиков может, в частности, обеспечить их защиту от малогабаритных авиационных средств поражения с лазерными системами наведения, запускаемых с беспилотных летательных аппаратов.