Войти
Военно-промышленный курьер

Он еще полетает над Парижем

558
0
0
Источник изображения: Фото: google.com

Французские пилоты начали испытания модернизированных Mirage 2000D

ВКС Франции недавно завершили в Джибути летно-испытательную программу для истребителей Mirage 2000D в новом стандарте RMV (Renovation Mi-Vie / Mid-Life Upgrade). Два модернизированных самолета с 1 по 20 июля находились на авиабазе Aerienne 188 Джибути вместе с Escadron de Chasse et d'Experimentation (истребительная и экспериментальная эскадрилья) 1/30 Cote d'Argent.

Цель – испытание новых-старых машин в реальных боевых условиях при жаркой погоде, а также поверка новой артиллерийской гондолы CC422 в тех же условиях.

Экипажи модернизированных самолетов выполняли задачи в координации с Mirage 2000-5 из Escadron de Chasse 3/11 «Корсика» и Forward Air Controllers (FAC), тестировали в сложных климатических условиях всю «экосистему» ЛА, включая вспомогательное оборудование, системы планирования и разбора полетов и другое оборудование.

Впервые о проекте Mirage 2000D RMV в Париже объявили в 2016 году с тем, чтобы позволить старым самолетам послужить вместе с более новым Rafale и после 2030 года. Ожидается, что ВВС Франции весной 2022-го получат 55 модернизированных истребителей (первый был доставлен в январе 2021 года) с запланированной начальной эксплуатационной готовностью.

В дополнение к более современной авионике обновление включает в себя встроенную 30-мм автоматическую пушку (поскольку Mirage 2000D по французской традиции для двухместных модификаций истребителей не оснащали фюзеляжными орудиями), новые АСП и датчики.

“ВВС Франции весной 2022 года получат 55 модернизированных истребителей с запланированной начальной эксплуатационной готовностью”

Орудийный блок CC422 содержит 30-мм пушку DEFA 550 F3 с магазином на 250 патронов и является развитием артиллерийской гондолы CC420, установленной на Mirage F1B. Новый блок короче оригинального, установлен на левой опоре подбородка под воздухозаборником. CC422 впервые опробован на земле в 2018-м, летные испытания начались годом позже и были успешно завершены в 2020-м. Пушка, которую можно использовать для непосредственной авиационной поддержки, была долгожданной возможностью для Mirage 2000D.

Что касается подвесного оружия, на модернизированном ЛА заменили УР «воздух-воздух» малой дальности Magic II на более современные Mica IR для самообороны, самолеты также получили новые АСП – управляемые авиабомбы GBU-48 и GBU-50 Enhanced Paveway III с двойным режимом наведения: GPS и лазерным, присоединяются к уже действующим УБ GBU- 49 и авиабомб серий Paveway II, а также способны теперь нести на центральном подфюзеляжном пилоне крылатую ракету SCALP. Что касается датчиков, пилоты Mirage 2000D RMV будут полагаться на модуль Damocles для целеуказания, а также на модуль ASTAC (Analyseur de signaux tactiques) ESM/ELINT (Electronic Support Measures/ELectronic INTelligence), уже используемый Mirage F1.

Что касается авионики. Mirage 2000D RMV, как сообщается, оснащен новыми радиостанциями VHF-диапазона, каналом передачи данных Link 16 и видеосистемой ROVER для лучшей поддержки миссий CAS. Также установлена система навигации и атаки с новым интерфейсом, который должен облегчить диалог между экипажем и машиной. Интегрированные системы моделирования позволят расширить возможности обучения во время полета. Интересная, замеченная на фотографиях деталь – то, что похоже на дисплей Scorpion Helmet Mounted Display, ту же нашлемную систему HMD, которая была выбрана и для Rafale. Планируется также продлить ресурс планера с 6000 до 12 000 часов при замене лонжерона крыла и некоторых элементов силового набора фюзеляжа. Капитальный ремонт двигателя SNECMA M53-P2 также входит в программу модернизации воздушного судна.

Mirage 2000D впервые поступил на вооружение в 1993 году в качестве специализированной платформы для атаки «воздух-земля» и с тех пор принимал участие во всех французских зарубежных миссиях. В Белой книге обороны и национальной безопасности Пятой республики от 2013 года для ВВС Франции предлагалось иметь в общей сложности 225 ударных самолетов (истребителей-бомбардировщиков), что вызвало необходимость продлить срок эксплуатации Mirage 2000D. После длительных консультаций в Минобороны из-за сокращения бюджета программа RMV была наконец запущена для 71 «Миража», позже список сократили до 55 машин, прежде чем контракт на модернизацию боевых самолетов отдали компании Dassault.


Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (895) за 24 августа 2021 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Джибути
Франция
Продукция
Mirage-2000
Rafale
SCALP
Компании
Dassault
Safran
Проекты
2020-й год
GPS
Похожие новости
20.06.2016
ОАЭ и Франция ведут переговоры о модернизации истребителей Dassault Mirage 2000-9
21.03.2014
Индия ищет альтернативу Rafale
13.09.2012
Последствия победы истребителя Rafale в индийском тендере
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин
  • 25.08 00:50
  • 47
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский