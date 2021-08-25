Он еще полетает над Парижем

Французские пилоты начали испытания модернизированных Mirage 2000D

ВКС Франции недавно завершили в Джибути летно-испытательную программу для истребителей Mirage 2000D в новом стандарте RMV (Renovation Mi-Vie / Mid-Life Upgrade). Два модернизированных самолета с 1 по 20 июля находились на авиабазе Aerienne 188 Джибути вместе с Escadron de Chasse et d'Experimentation (истребительная и экспериментальная эскадрилья) 1/30 Cote d'Argent.

Цель – испытание новых-старых машин в реальных боевых условиях при жаркой погоде, а также поверка новой артиллерийской гондолы CC422 в тех же условиях.

Экипажи модернизированных самолетов выполняли задачи в координации с Mirage 2000-5 из Escadron de Chasse 3/11 «Корсика» и Forward Air Controllers (FAC), тестировали в сложных климатических условиях всю «экосистему» ЛА, включая вспомогательное оборудование, системы планирования и разбора полетов и другое оборудование.

Впервые о проекте Mirage 2000D RMV в Париже объявили в 2016 году с тем, чтобы позволить старым самолетам послужить вместе с более новым Rafale и после 2030 года. Ожидается, что ВВС Франции весной 2022-го получат 55 модернизированных истребителей (первый был доставлен в январе 2021 года) с запланированной начальной эксплуатационной готовностью.

В дополнение к более современной авионике обновление включает в себя встроенную 30-мм автоматическую пушку (поскольку Mirage 2000D по французской традиции для двухместных модификаций истребителей не оснащали фюзеляжными орудиями), новые АСП и датчики.

“ВВС Франции весной 2022 года получат 55 модернизированных истребителей с запланированной начальной эксплуатационной готовностью”

Орудийный блок CC422 содержит 30-мм пушку DEFA 550 F3 с магазином на 250 патронов и является развитием артиллерийской гондолы CC420, установленной на Mirage F1B. Новый блок короче оригинального, установлен на левой опоре подбородка под воздухозаборником. CC422 впервые опробован на земле в 2018-м, летные испытания начались годом позже и были успешно завершены в 2020-м. Пушка, которую можно использовать для непосредственной авиационной поддержки, была долгожданной возможностью для Mirage 2000D.

Что касается подвесного оружия, на модернизированном ЛА заменили УР «воздух-воздух» малой дальности Magic II на более современные Mica IR для самообороны, самолеты также получили новые АСП – управляемые авиабомбы GBU-48 и GBU-50 Enhanced Paveway III с двойным режимом наведения: GPS и лазерным, присоединяются к уже действующим УБ GBU- 49 и авиабомб серий Paveway II, а также способны теперь нести на центральном подфюзеляжном пилоне крылатую ракету SCALP. Что касается датчиков, пилоты Mirage 2000D RMV будут полагаться на модуль Damocles для целеуказания, а также на модуль ASTAC (Analyseur de signaux tactiques) ESM/ELINT (Electronic Support Measures/ELectronic INTelligence), уже используемый Mirage F1.

Что касается авионики. Mirage 2000D RMV, как сообщается, оснащен новыми радиостанциями VHF-диапазона, каналом передачи данных Link 16 и видеосистемой ROVER для лучшей поддержки миссий CAS. Также установлена система навигации и атаки с новым интерфейсом, который должен облегчить диалог между экипажем и машиной. Интегрированные системы моделирования позволят расширить возможности обучения во время полета. Интересная, замеченная на фотографиях деталь – то, что похоже на дисплей Scorpion Helmet Mounted Display, ту же нашлемную систему HMD, которая была выбрана и для Rafale. Планируется также продлить ресурс планера с 6000 до 12 000 часов при замене лонжерона крыла и некоторых элементов силового набора фюзеляжа. Капитальный ремонт двигателя SNECMA M53-P2 также входит в программу модернизации воздушного судна.

Mirage 2000D впервые поступил на вооружение в 1993 году в качестве специализированной платформы для атаки «воздух-земля» и с тех пор принимал участие во всех французских зарубежных миссиях. В Белой книге обороны и национальной безопасности Пятой республики от 2013 года для ВВС Франции предлагалось иметь в общей сложности 225 ударных самолетов (истребителей-бомбардировщиков), что вызвало необходимость продлить срок эксплуатации Mirage 2000D. После длительных консультаций в Минобороны из-за сокращения бюджета программа RMV была наконец запущена для 71 «Миража», позже список сократили до 55 машин, прежде чем контракт на модернизацию боевых самолетов отдали компании Dassault.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (895) за 24 августа 2021 года