Доставить и поддержать

Белорусский бронетранспортер V2 (МЗКТ-690003) способен решать широкий спектр задач

В условиях ведения современного боя одной из важнейших задач является переброска личного состава к местам боевых действий и проведения спецопераций. Кроме обеспечения высокой мобильности войск, военная техника должна решать следующие задачи: огневую поддержку личного состава в бою, защиту от стрелкового оружия, поражающими факторами взрывных устройств и ОМП, уничтожение открыто расположенной и укрытой живой силы противника, противотанковых средств, легкобронированной техники и танков, а также малоскоростных воздушных целей противника. Решить все эти задачи призван бронетранспортер МЗКТ-690003 (БТР-V2).

БТР-V2 является совершенно новой разработкой МЗКТ, учитывающей все новейшие требования, предъявляемые к современным боевым бронированным машинам. БТР-V2 относится к средней категории изделий массой до 23 тонн и разработан в интересах МО РБ в инициативном порядке и в перспективе он может заменить такие боевые машины, как БМД-1, БМП-1, БМП-2, БТР-70 и БТР-80, находящиеся на вооружении в ВС РБ и РФ.

БТР-V2 представляет собой полноприводную бронированную боевую машину колесной формулы 8х8, оборудованную водометными движителями, обеспечивающими доставку войск с десантных кораблей на сушу, форсирование рек и различных водных преград. БТР способен развивать скорость до 110 километров в час на асфальтобетонном покрытии и максимальную скорость на плаву до 10 километров в час.

Машина оснащается дизельным рядным шестицилиндровым двигателем WP13.480А0 мощностью 550 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с гидромеханической шестиступенчатой коробкой передач, производства ОАО «МЗКТ».

“Десантное отделение расположено в задней части БТР и позволяет разместить восемь десантников”

БТР рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от минус 40° до плюс 50°. Требуемые температурные режимы обеспечиваются установкой усиленной системы охлаждения двигателя, гидромеханической передачи и отдельной системой охлаждения раздаточной коробки. Для обеспечения питания двигателя воздухом на плаву БТР оснащен телескопическим воздухозаборником.

Благодаря принятому компоновочному решению о размещении двигателя, ГМП и их систем в одном силовом блоке и на едином подрамнике стало возможным производить демонтаж силового агрегата со всеми системами без слива рабочих жидкостей, что значительно сокращает время замены силового блока.

Для обеспечения высокой проходимости на БТР установлена двухскоростная раздаточная коробка с главным блокируемым дифференциалом, а также ведущие мосты с межколесными и межосевыми дифференциалами с принудительной блокировкой.

Подвеска колес представляет собой независимую, однорычажную, гидропневматическую конструкцию, обеспечивающую высокую проходимость, плавность хода при движении на бездорожье. С целью повышения живучести на БТР устанавливаются колеса с бескамерными шинами размерностью 14.00R20 и ограничители радиальной деформации (Run-Flat), обеспечивающие движение БТР на спущенных шинах (при повреждении шин) по твердым грунтовым дорогам со скоростью до 20 километров в час. Требуемое давление в шинах обеспечивается центральной системой регулирования давления воздуха в шинах, управляемой с места водителя.

Рулевое управление с приводом на переднюю тележку позволяет сохранять высокую маневренность машины в тяжелых дорожных условиях и при движении по пересеченной местности. Тормозная система имеет высокую эффективность благодаря установке дисковых тормозных механизмов колодочного типа с фиксированной скобой. Неподвижность машины на стоянке обеспечивается дисковым тормозным механизмом колодочного типа, установленным на выходном валу привода второго моста раздаточной коробки.

vpk-news.ru

Одной из основных частей БТР, обеспечивающих защищенность экипажа и десанта при участии в боевых действиях, является цельносварной бронированный корпус. С целью снижения степени возможного травмирования экипажа при подрыве в БТР установлены энергопоглощающие сиденья и подвесной пол, позволяющий снизить уровень воздействия ударной волны, а также защитить обитаемый отсек от попадания осколков. Корпус БТР состоит из моторно-трансмиссионного отсека, отсеков систем БТР и отсека обитания, который в свою очередь включает три отделения: управления, боевого и десанта. В первом отделении расположены органы управления, панель приборов, сиденье механика-водителя, регулируемое по высоте и продольному положению, с откидываемой спинкой и с пятиточечными ремнями безопасности; люк механика-водителя со штатными съемными перископическими приборами наблюдения типа ТНПА-170А, с возможностью замены переднего прибора на прибор наблюдения типа ТНП-350Б (при движении БТР по воде), передний прибор наблюдения оборудован стеклоочистителем пневматическим с системой омывания, обогреваемые и регулируемые зеркала заднего вида (снаружи корпуса). Боевое отделение обеспечивает установку штатного боевого модуля БМП-2 и вооружения. Десантное отделение расположено в задней части БТР и позволяет разместить восемь десантников. Откидывающаяся аппарель в задней части БТР обеспечивает десантирование бойцов как на стоянке, так и в движении в условиях боя.

Дополнительная автономность БТР достигается установкой дизель-генераторной установки, обеспечивающей питание основных систем машины и боевого модуля, что позволяет находиться долгое время в засаде при полной боевой готовности без использования ходового двигателя, а также сохранять частичную боеспособность при отказе или повреждении основного силового агрегата. Для преодоления труднопроходимых участков маршрута движения на БТР установлена электрическая лебедка самовытаскивания с тяговым усилием 10 тонн.

Боевые бронированные машины должны быть рассчитаны на выполнение боевых задач в условиях применения оружия массового поражения, в связи с чем БТР-V2 оснащен фильтровентиляционной установкой, предназначенной для защиты боевого расчета и оборудования, находящегося внутри машины путем очистки наружного воздуха от пыли, радиоактивных и отравляющих веществ и бактериальных средств.

Благодаря установке двух водометных движителей и волноотражателя БТР способен с ходу, без дополнительной подготовки форсировать водные преграды различного характера (реки, озера, заливы) и использоваться в морских десантных операциях в качестве десантно-высадочных средств. Кроме этого, для обеспечения живучести на воде БТР оснащен системой индикации наличия воды в корпусе и двумя водооткачивающими насосами производительностью 180 л/мин каждый.

Несмотря на то, что основной задачей БТР-V2 является доставка личного состава к местам боевых действий, БТР способен обеспечить достаточно серьезную огневую поддержку десантированным подразделением в бою, а также оказать сопротивление даже танковым соединениям.

В дальнейшем на базе БТР-V2 планируется создание модификации тяжелобронированного БТР неплавающего исполнения, оснащенного дополнительной навесной броней.

Василий Бурьян, главный конструктор

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (895) за 24 августа 2021 года