Печальное наследие «оптимизаторов»

Перевод двух авиационных академий ВВС из Москвы в Воронеж обернулся огромными потерями для военной науки

Развитие Вооруженных сил в СССР осуществлялось на основе продуманных решений, которые принимали профессионалы высокого уровня и компетенции. В «лихие девяностые» так называемые оптимизаторы натворили много бед. Это не обошло стороной и боевую авиацию. Ее количественный состав был сокращен как минимум в 10 раз, тяжелейший удар нанесен и по системе военного образования. Последствия тех роковых ошибок ощущаются до сих пор.

Из имевшихся более десятка высших авиационных вузов остались единицы. В частности, уничтожены академии им Ю. А. Гагарина (Монино) и Н. Е. Жуковского (Москва). Зато организован Военный учебный научный центр (ВУНЦ) ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в Воронеже. Активные общественники, преподаватели восставали против уничтожения этих знаменитых академий ВВС, обращались в государственные инстанции. На одном из заседаний Общественной палаты России экс-главком ВВС Петр Дейнекин категорично высказался против затеи. Тем не менее «оптимизаторам» удалось реализовать замысел вопреки законам и здравому смыслу. Наши обращения в правоохранительные структуры за поддержкой в деле сохранения наследия победителей не услышаны из-за, по их мнению, некорректности привлечения к ответственности действующих высокопоставленных должностных лиц.

С июня 2011 года Академию им. Ю. А. Гагарина перевели из Монино Московской области в стены бывшего тылового училища ВВС в Воронеже. Туда же, повторим, втиснуты авиационная инженерная академия им. Н. Е. Жуковского и три инженерных авиауниверситета из других регионов. В связи с этим три года подряд не было набора слушателей, соответственно и выпусков. В результате подготовке специалистов нанесен тяжелейший удар, исчезли многие научные школы (только в Монине их было более 50), лишились полезной для ВВС научной и образовательной деятельности высококлассные профессионалы различных авиационных специальностей, десятки докторов военных, технических наук и сотни кандидатов.

“Впервые за всю историю авиации ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» возглавляет офицер, не имеющий профподготовки и служебно-должностной практики авиатора”

Исключены из обучения нынешней Академии ВВС инновационные кафедры. Так, кафедра «Боевого применения АСУ ВВС» Академии имени Жуковского, ранее славившаяся научными разработками в области цифровизации управления авиацией, создания искусственного интеллекта, уничтожена. Ликвидирована кафедра космонавтики Академии имени Гагарина, предназначенная для подготовки офицеров, обеспечивающих безопасность страны от возможной агрессии из космоса. Кафедру боевого применения АСУ ВВС переквалифицировали и теперь там готовят специалистов командных пунктов ВВС, которых раннее обучали в высшем военном училище. Кафедра РЭБ, на которой преподавали тактику авиационного радиоэлектронного противоборства, переименовали в кафедру технической поддержки, что не обязывает преподавателей готовить слушателей к боевому применению средств РЭБ.

Важнейшую кафедру методики боевой подготовки и безопасности полетов несколько лет возглавлял неквалифицированный начальник, не имеющий никакого отношения к полетам, что еще будет сказываться на аварийности в авиации. Но и после его увольнения состояние дел в коллективе не улучшилось.

Неудовлетворительное положение с профессионалами сохраняется и на кафедре дальней и военно-транспортной авиации, где нет преподавателей с ученой степенью, что не обеспечивает качественного проведения курсовых и итоговых КШУ со слушателями.

Казалось бы, давно пора принимать срочные оргмеры. Но тенденция на сокращение кафедр авиационного профиля в Академии ВВС в Воронеже сохраняется. А преподаватели, понимая бесперспективность деятельности в связи с таким положением дел, по истечении сроков договоров-контрактов новые не заключают, ищут другие места работы.

Сейчас в объединенной академии собраны воедино сотни преподавателей и обслуживающего состава, тысячи курсантов и офицеров-слушателей. Тем важнее при этом четкая организация учебного процесса и воспитательной работы. Но уехавшие из подмосковного Монина в Воронеж офицеры откровенно признают: их как бы не замечает руководство, они чувствуют себя чужими. Нервозности добавляют разговоры о новом сокращении академии уже в конце 2021-го – начале 2022 года.

Все отражается на профессионализме личного состава. Дошло до того, что в Воронеже не смогли выполнить поручение начальника главного штаба ВВС и разработать организационно-методические документы для проведения КШУ, за это взялся один из представителей 30-го ЦНИИ из того же Монина. Не смогли разработать новые курсы боевой подготовки авиации и до сих пор используют устаревшие учебники, методические материалы, увезенные еще из Подмосковья. Новую учебную литературу разрабатывать просто некому. Для создания видимости обновления иногда просто меняют имя автора и год издания на титульном листе.

Отсутствие специалистов оперативно-тактического профиля должного уровня подтверждают и должностные лица вышестоящих органов ВВС (ВКС), откровенно заявлявшие, что на профессиональном уровне в академии не с кем разговаривать. По результатам проведенной здесь проверки поставлена неудовлетворительная оценка, которая потом в Москве почему-то превратилась в хорошую. Однако это никак не повлияло на рост в воинском звании начальника академии до генерал-полковника. Он уже 10 лет возглавляет диссертационный совет, в котором за эти годы была защищена единственная докторская диссертация по оперативно-тактическому профилю. Что, впрочем, неудивительно, поскольку впервые академию возглавляет офицер, не имеющий профподготовки и служебно-должностной практики авиатора. По мнению авторитетных экспертов-монинцев, в ВУНЦ нет авиационного духа, он не привлекателен для притока авиационных специалистов путем поступления в адъюнктуру и на преподавательские должности. После перевода в Воронеж академия, можно сказать, утратила свой статус.

В апреле 2014 года в военный следственный отдел и 231-ю городскую военную прокуратуру Москвы направлено обращение об отсутствии докторской диссертации начальника академии в тех структурах, где она должна храниться. Но безрезультатно, этим никто не захотел заниматься. Более того, начались и более восьми лет продолжаются мытарства, хождение по госструктурам в поисках справедливости. Некоторые мои коллеги и соратники на этом пути от переживаний получили тяжелые заболевания. Кандидат наук, доцент И. Куницын, увы, недавно ушел из жизни в Госпитале им. Бурденко. Доктор технических наук, профессор В. Ветошкин уже несколько лет борется с тяжелым недугом.

Все изложенное и многие другие факты, о которых нет возможности рассказать в статье, свидетельствует об огромном ущербе, нанесенном военному образованию, военной науке, профессиональной подготовке офицерских кадров для ВВС. И это в современной военно-политической обстановке способствует непосредственной угрозе безопасности Российской Федерации.

Виктор Коломиец, старший преподаватель, кандидат военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (895) за 24 августа 2021 года