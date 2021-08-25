Навязчивые амбиции Эрдогана

Идеи неоосманизма не совпадают с возможностями Анкары

Турция не стесняется вторгаться в традиционные зоны интересов России и Китая, теснить крупные европейские державы, одновременно вступая в конфликт со своими главными союзниками по НАТО, в частности с США. При этом ее экспансия в значительной мере имеет политический и военный характер. Однако успех подобной политики зависит от множества факторов, которые нынешнее руководство страны скорее всего попросту не принимает во внимание.

До 15 процентов от общей численности вооруженных сил Турции размещены на зарубежных территориях. В этом отношении страна занимает второе место в мире после США. И если американское военное присутствие за рубежом демонстрирует в последние годы тенденцию к сокращению, то турецкое наоборот – к росту. Турецкая экспансия имеет всеракурсный характер – расширение ее идет буквально по всем румбам.

Турецкая активность на украинском направлении свидетельствует, что Турция не стесняется продолжать наращивание военного потенциала Украины даже достаточно серьезными образцами вооружения. Поступила информация о совместной постройке для ВМС Украины двух корветов типа Ada. Хорошо известно, что эти корабли предназначены исключительно для противостояния с Россией. На этом фоне умиротворяющие заявления турецкой стороны о том, что это просто военно-техническое сотрудничество с одной из многих стран, не несущее угрозы нашей стране, а Анкара, мол, больше всего озабочена сохранением хороших отношений с Москвой, выглядят весьма неубедительно. Это как если бы Россия поставляла вооружение и боевую технику курдским вооруженным формированиям в Сирии, включая Рабочую партию Курдистана, убеждая Турцию в своей доброжелательности и называя эти поставки всего лишь военно-техническим сотрудничеством с политическими организациями, ведущими борьбу с боевиками ИГ. Ведь в России РПК не считается террористической организацией и в нашей стране она не запрещена.

Однако столь масштабная экспансия может быть успешной, если имеет соответствующие и весьма благоприятные условия и предпосылки. Не имея таковых в полном объеме, потерпели неудачу США. Национальным крахом закончилась попытка военным путем добиться доминирования в Европе (от Бискайского залива до Уральского хребта) для гитлеровской Германии.

Прежде всего для успешного расширения необходимы соответствующие условия внутри страны и соответствующий статус и надежные союзники на международной арене. И эти предпосылки должны распространяться на всю или как минимум большую часть зоны доминирования. С этой точки зрения и рассмотрим способность Турции реализовать проект возрождения Османской империи хотя бы на уровне восстановления существенного или даже доминирующего турецкого влияния в странах с преимущественным тюркским населением и близкими к нему народами.

Когда речь идет об основных областях жизнедеятельности человеческого общества, то по-крупному можно выделить три такие сферы: духовно-информационную, экономическую и сферу безопасности.

Слабая идеологическая база

Начинать надо с духовно-информационных предпосылок успеха турецкой экспансии. Среди них необходимо прежде всего выделить идеологические основы расширения влияния. Для внутреннего потребления нынешними турецкими властями выдвинута концепция неоосманизма, состоящая в возрождении на новом этапе мирового развития Османской империи. И даже с последующим политическим объединением территорий, ранее входивших в эту империю. При этом духовным стержнем такого объединения, судя по всему, видится ислам суннитского толка. Анализ материалов о положении в Турции, в частности выступлений различных политических и военных деятелей, свидетельствует о том, что единства в турецком обществе относительно этой идеи не просматривается. Явно сохраняется в армейских кругах кемализм как концепция светского турецкого государства в тесной связи со странами западной цивилизации, прежде всего США. У других претендентов на радикальное расширение своего господства в мире – США и ранее фашистской Германии – соответствующие идеологические концепции поддерживались абсолютно большинством населения. В США это была «Американская мечта», основанная на идеях либерализма. В Германии – фашизм нацистского толка, провозгласивший всех немцев сверхлюдьми просто по рождению и потому имеющими право на господство над всем остальным миром.

“В экономической сфере, а точнее – в области материального производства Турция также не обладает необходимыми предпосылками для ведения самостоятельной внешней экспансионистской политики”

Несмотря на полное принятие этих идей подавляющим большинством населения (несогласных в мягком варианте исключали из политической жизни, сводя их влияние к нулю, а в жестком – просто уничтожали) эти концепции не выдержали проверки реальностью, приведя обе страны либо к национальной катастрофе (Германия), либо к тяжелейшим социальным потрясениям (США). В Турции идея неосманизма далека от полной поддержки обществом, а потому не может служить духовной консолидирующей основой нации, без чего мало-мальски успешная в длительной перспективе экспансия невозможна.

Нет идейной основы и для создания поддержки турецкой экспансии со стороны народов и элит объединяемых стран. Концепция «Великого Турана» и «Тюркской армии» не находит поддержки. Хотя Турция и принимается как стратегический или даже тактический союзник для достижения текущих политических целей элитами этих государств, за исключением разве что малочисленных и часто маргинальных политических группировок.

Обращение в прошлое неэффективно. Нужен качественно новый проект, дающий народам путь к построению реально отвечающего требованиям нового информационного общества социального строя с обеспечением достойной жизни всем гражданам, а не узкой группе господствующего класса. Если турецкое руководство и элиты смогли бы такую идею предложить, то турецкое влияние было бы с радостью принято народами многих стран, причем далеко за пределами бывшей Османской империи. Примером этого может служить экспансия США на страны бывшего соцлагеря и СССР. Разгром этих геополитических образований был осуществлен собственными элитами при поддержке или нейтральном отношении населения к происходящему в результате завоевания доминирующего влияния в обществе идей либерализма, образцом которого виделись США и другие страны западного мира.

Военно-технический суверенитет под вопросом

Однако помимо идеологического, необходимо иметь и научно-техническое превосходство, в частности военно-техническое, или как минимум полный суверенитет в этой области. Представим себе, как далеко смог бы уйти Гитлер в своих экспансионистских амбициях, если бы не имел полноценную науку, позволяющую разрабатывать и внедрять в практику строительства фашистской Германии и ее вооруженных сил весь спектр научно-технических достижений мирового уровня, необходимых для ведения войны против крупнейших и самых передовых государств мира. Фашистская Германия не смогла бы выйти за пределы своих границ, если бы не имела полноценную и суверенную науку и технику. А США начали терять свои позиции именно с момента, когда по ряду ключевых военно-технических направлений начали отставать от России.

Современная Турция в этом отношении полностью зависима от ведущих мировых центров, а значит, и не может вести политику, противоречащую им без риска потерять необходимую научно-технологическую поддержку.

В экономической сфере, а точнее – в области материального производства, Турция также не обладает необходимыми предпосылками для ведения самостоятельной внешней экспансионистской политики. Основной вклад в ВВП страны вносят сельскохозяйственный сектор и туризм, а также промышленность первичной переработки. Однако высокотехнологическая промышленность Турции активно развивается, она вышла в десятку стран мира по производству автомобилей и комплектующих к ним. Интенсивно развивает Турция и другие направления промышленности, в частности ракетостроение. Однако пока в этих отраслях Турция еще серьезно отстает от передовых стран мира. В частности, не производит собственные авиационные двигатели. И для своих пресловутых «Байрактаров ТВ2» она вынуждена закупать их в Канаде. В целом Турция не располагает полноценным авиастроением. Для боевой и гражданской авиации страна закупает самолеты и вертолеты за рубежом либо выпускает что-то по лицензиям.

Заметные успехи у Турции в области строительства боевых и иных БЛА. Есть и более совершенные машины – тяжелые БЛА «Анка». Однако технологический уровень этих аппаратов не позволяет считать их особенными. Тем более большая часть их оборудования имеет иностранное происхождение. И даже в среднесрочной перспективе положение вряд ли изменится. Пока туркам удалось наладить лицензионное производство легких вертолетов гражданского назначения. Однако их экспортный потенциал оказался невелик, что свидетельствует о сравнительно невысоком уровне технологического исполнения. Имеющаяся в Турции отрасль ракетостроения позволяет производить неуправляемые ракеты военного назначения, а также ограниченную номенклатуру ракет гражданского сектора. Противокорабельные ракеты и зенитные управляемые ракеты Турция пока не производит.

Имеется в стране и развитая судостроительная промышленность, которая позволяет производить гражданские суда и боевые корабли. Однако бортовое радиоэлектронное оборудование в основном поставляется из-за рубежа. Это РЭС, которые по своим тактико-техническим характеристикам заведомо уступают аналогичным по предназначению образцам, принимаемым на вооружение флотов развитых стран мира.

Состояние военно-промышленного комплекса Турции определяется общим положением дел в промышленности страны. Современную боевую авиацию турки не производят. Потребности турецких ВВС в части боевых самолетов (истребителей, современных бомбардировщиков ВВС Турции не имеют) полностью комплектуются поставками из США. Это в основном старые F-16 серий 90-х годов прошлого века и прошедшие модернизацию в XXI. Аналогичная ситуация и с боевыми вертолетами. В основном это многоцелевые машины американского, французского и итальянского производства. Из числа ударных вертолетов есть только 40 устаревших AH-1 «Кобра» разных модификаций, а также некоторое количество вроде как собственных, но сделанных на основе итальянской «Аугусты» легких ударно-разведывательных АТАК.

Не производятся в Турции и ЗРК. Потребности в этой сфере покрывались за счет поставок из США и Великобритании, а теперь еще и из России. Американские ЗРК представлены устаревшими одноканальные ЗРК конца 50-х – начала 60-х годов прошлого века большой дальности «Найк-Геркулес» и средней дальности «Хок», британские ЗРК – это «Рапира» малой дальности. «Звездой» турецкой ПВО является российский комплекс С-400.

Производство танков в Турции только налаживается и в ближайшей перспективе массового их производства ожидать не следует. Пока танковый парк турецкой армии представлен машинами американского и германского производства. Из них наиболее современными являются немецкие «Леопард-2 А4» 80-х годов, а самыми старыми – американские М-48, созданные в начале 60-х. Собственный танк «Алтай» стал долгостроем, и его поставки в войска в массовых количествах могут начаться лишь через несколько лет. При этом значительная часть бортового оборудования в этой машине будет иметь иностранное происхождение.

Бесспорным достижением турецкого ВПК можно считать развертывание серийного производства первоклассной самоходной гаубицы Т-155 «Фыртына» совместно с Южной Кореей. Эта САУ отвечает всем современным требованиям. Однако основу турецкой артиллерии по-прежнему составляют иностранные образцы, в том числе и основательно устаревшие американские М52Т, М44Е1М110 и М107, которые давно сняты с вооружения армии США.

Не производит турецкий ВПК и ПТРК. Этот класс вооружения представлен различными образцами американского, французского, германского, швейцарского и российского производства. Наряду с самыми современными ПТРК, в частности российскими «Корнетами», на вооружении турецкой армии остаются ПТРК первого поколения «Кобра», созданные еще в конце 50-х годов.

Турецкая судостроительная промышленность способна производить надводные боевые корабли и катера основных классов до корвета, а также десантные и корабли обеспечения водоизмещением в пределах 8000–9000 тонн. Одним из показательных в этом отношении можно считать корвет «Ада», которые Турция планирует поставить Украине. Этот корабль, помимо корпуса и энергетической установки, имеет все радиоэлектронное вооружение отечественного производства, выпускаемого по лицензии иностранных производителей. Однако ударное вооружение американское – ПКР «Гарпун» блок 2 и ЗРК малой дальности с ракетами RIM-116. Подводные лодки в основном германского производства проектов 209 и 214.

С прекращением поставок техники и вооружения от иностранных производителей в условиях более или менее интенсивных боевых действий боевые возможности турецкой армии очень быстро сойдут на нет. В этом отношении есть хороший пример. Стало известно, что с началом активного применения БЛА «Байрактар ТВ2» в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе под давлением армянской общины Канады были прекращены поставки в Турцию двигателей «Ротакс» для этих беспилотников, а также некоторых иных важных комплектующих из других стран Запада.

Турция до сих пор ищет замену. В частности, на Украине на знаменитом «Мотор Сич», предложив совместное производство беспилотников. Однако считать украинские власти надежным партнером весьма проблематично. К тому же такой шаг не означает освобождение Турции от иностранных поставщиков, это получится замена одного на другого, причем менее надежного и вероятно, с существенно худшими техническими характеристиками поставляемых компонент.

Анкару испортил курдский вопрос

Однако есть еще один фактор, который делает турецкую экспансию крайне опасным для самого существования Турции как государства в его нынешних границах. Это не разрешенный до сих пор курдский вопрос. Судя по характеру действий турецкого руководства в отношении сирийских курдов и курдской общины внутри страны, конструктивного решения этой проблемы, приемлемого для обеих сторон, не предвидится. А это означает, что при малейшем ослаблении турецкого государства он может привести к серьезным социальным потрясениям, вплоть до гражданской войны. Особенно если в результате турецкой экспансии другие государства, почувствовавшие ее опасность для себя и не нашедшие понимания у турецкого руководства, сочтут возможным и целесообразным поддержать курдов в их борьбе за обретение независимости от Турции. Между тем никакой иной, кроме как военно-политической, экспансии у Турции быть не может, поскольку ее научно-технический, промышленный потенциал и идейные основы расширения влияния не позволяют в более или менее крупных масштабах осуществлять подобное.

Попытки реализации идеи неоосманизма и создания «Великого Турана» чреваты серьезными рисками ухода Турции с исторической арены. Для России такое развитие ситуации крайне нежелательно, поскольку это повлечет тяжелейшие, катастрофические последствия для всего региона.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (895) за 24 августа 2021 года