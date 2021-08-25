Танки Т-90М «Прорыв» ЗВО впервые будут задействованы в тактических учениях

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Танки Т-90М "Прорыв" гвардейской танковой армии Западного военного округа впервые будут задействованы в ряде тактических учений, проходящих в Нижегородской области на полигоне Мулино. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

"Первые поставки новой машины Т-90М "Прорыв" начались в начале текущего года", -заявил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

Танковые экипажи уже принимали участие в военном параде на Красной площади 9 мая, после чего приступили к выполнению учебно-боевых задач на военных полигонах в Подмосковье.

Боевые машины получили принципиально новую башню и более мощный двигатель. Они оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка является возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.