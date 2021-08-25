Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь

Корабль может использовать подводные и воздушные беспилотники, а оружие на борт устанавливают в контейнерах

Морскую защиту Севастополя укрепят новыми кораблями. Уже в следующем году на главную базу Черноморского флота заступит патрульный корабль проекта 22160 «Виктор Великий». Помимо охраны и обороны Севастополя его задачей станет патрулирование морских границ Российской Федерации. На борту корабля базируются беспилотники, а в случае необходимости его огневую мощь можно усилить, разместив оружие в специальных контейнерах. По словам экспертов, юго-западное стратегическое направление нуждается в повышенном внимании со стороны российского флота, особенно на фоне недавнего инцидента с британским эсминцем Defender.

Именем героя

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, уже принято принципиальное решение направить патрульный корабль «Виктор Великий» в Севастополь. Там он пополнит ряды 68-й бригады кораблей охраны водного региона (ОВР). В задачи этого соединения входят оборона мест базирования кораблей Черноморского флота, защита судоходства, патрулирования морских рубежей страны.

Корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Виктор Великий», названный в честь офицера ВМФ СССР Виктора Ивановича Великого, удостоенного в 1944 году звания Героя Советского Союза, станет пятым представителем серии. На сегодняшний день в строю находятся три патрульных корабля — «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин». Еще один, «Сергей Котов», в начале этого года был спущен на воду и готовится к испытаниям. Это самые новые корабли в российском ВМФ, они поступают на флот с 2018 года.

Море напряжения

Черное море остается критически важным пространством, которое необходимо укреплять современными кораблями, пояснил «Известям» экс-замминистра иностранных дел Сергей Орджоникидзе. Он напомнил об инцидентах с иностранными военными кораблями в акватории, в частности с нарушением британским эсминцем российских территориальных вод.

— Речь идет об угрозе не только югу России. Достаточно вспомнить возможности современных эсминцев, вооруженных ракетами, которые достают до Москвы, — отметил дипломат. — Давление идет по всем направлениям. Это и бесконечные угрозы с юго-запада и с запада. Буквально недавно закончились маневры на территории Польши и прибалтийских стран непосредственно у границ нашего государства. Все время держат нашу страну в перманентном напряжении. Черное море — одно из направлений давления, военно-политического запугивания, которое не прекращается.

Британский эсминец Defender в районе мыса Фиолент Источник изображения: Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В последние годы Черноморский регион остается зоной военно-политической напряженности. К российским берегам регулярно приближаются корабли стран НАТО. Не обходится и без международных инцидентов, самым громким из которых за последнее время стала ситуация с британским эсминцем Defender. 23 июня он вошел в территориальные воды России и первоначально отказался сменить курс. В итоге нарушителя выдворили силы российского Черноморского флота, которым даже пришлось открыть предупредительный огонь.

Регулярно с 1997 года в Черном море и на территории Украины проводятся международные учения Sea Breeze. В этом году маневры проходили с 28 июня до 10 июля. Командование ВМС США заявляло, что в этот раз в них будет задействовано самое большое количество стран-участниц за всю историю — 32 государства с шести континентов, общий контингент — 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов. Правда, как сообщали «Известия», в действительности многие страны ограничились отправкой на маневры небольших подразделений или отдельных представителей.

Новейшие на флоте

Патрульные корабли проекта 22160 имеют водоизмещение 1,5 тыс. т и развивают скорость до 25 узлов. Они могут находиться в автономном плавании до 60 суток. На них установлены автоматическая 76-миллиметровая пушка, два гранатомета ДП-65 и два крупнокалиберных пулемета «Корд». Корабли оснащены современной гидроакустической станцией и противодиверсионным оборудованием.

Особенность кораблей типа «Василий Быков» в том, что они спроектированы по модульной схеме. Это позволяет установить на них вооружение или оборудование под конкретную задачу. Все необходимое монтируется на 40-футовых контейнерах, которые устанавливают на корабль.

Сейчас активно испытываются новые модули с вооружением и со вспомогательным оборудованием. Среди них — зенитные комплексы «Редут» и «Панцирь-М», противолодочное оборудование, модули с крылатыми ракетами.

Патрульные корабли приспособлены для использования подводных и воздушных беспилотников. Благодаря этому их экипажи могут в реальном времени отслеживать надводную и подводную обстановку в радиусе сотен километров.

Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Все корабли проекта 22160 строились для несения службы на Черном море. При этом действовать они могут не только в теплых морях. В прошлом году головной корабль «Василий Быков» был испытан в Заполярье. Перед этим он совершил дальний поход из Черного моря в Средиземное, обогнул Францию, по Северному и Балтийскому морям дошел до Петербурга, где принял участие в Главном военно-морском параде. Затем патрульный корабль по внутренним водным коммуникациям и Беломорканалу прошел в Белое море и испытал системы вооружения и жизнеобеспечения.

По результатам тестирования был сделан вывод, что корабли проекта 22160 могут применяться в Арктическом регионе. Вместе с тем военное ведомство приняло решение скорректировать проект. Сейчас прорабатываются параметры контракта на закупку новой партии. Если будет принято решение продолжить серию, новые корабли будут строить в модернизированном варианте.

Как уже писали «Известия», вместе с «Быковым» на Северном флоте испытывали малый ракетный корабль (МРК) «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт». Прежде было неизвестно, могут ли такие корабли действовать в условиях аномально низких температур и сложной погоды. В ходе почти двухмесячного похода МРК успешно выполнил все задачи в Баренцевом и Белом морях и провел ракетные стрельбы. Испытания признали успешными.

Роман Крецул

Анна Черепанова