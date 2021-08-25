В США усомнились в способности российских танков противостоять ПТРК Javelin

Автор издания The National Interest усомнился в защите современных российских танков. В материале о противотанковом ракетном комплексе (ПТРК) FGM-148 Javelin Себастьен Роблин предположил, что характеристики танков Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 недостаточны для защиты от противотанкового комплекса из США.

Роблин отмечает, что российская сторона «осведомлена о возможностях Javelin». Доказательством этого служат новые системы защиты российских танков, включая динамическую защиту «Реликт» и «Малахит». Последняя используется на танке Т-14 «Армата». Считается, что «Малахит» способен защитить бронетехнику от атаки ПТРК при угле подлета до 60 градусов. Это позволит защитить танк от снарядов, атакующих сверху.

Также автор упоминает комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит», который может разрушать подлетающие снаряды защитными боеприпасами, и выпускать дымометаллические аэрозоли, маскирующие танк от каналов наведения ПТРК.

Роблин считает, что новейшие ИК-датчики американских ПТРК способны различать цель даже сквозь облако завесы, и могут отличать вспышку от первоначальной цели. Также автор сомневается в способности «Афганита» разрушить ракету Javelin, которая летит к цели сверху. В качестве аргумента Себастьен Роблин приводит расположение пусковых установок разрушающих элементов КАЗ почти горизонтально под башней. По его мнению, это не позволит защитить танк в верхней полусфере.

В завершение материала автор The National Interest подчеркивает, что подобное сравнение условно по причине отсутствия данных тестов российских систем защиты на обстрел ракетами Javelin.

Даниил Иринин