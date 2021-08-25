Три года бесцельного труда

Дмитрию Рогозину так и не удалось навести порядок в Роскосмосе

Продолжаем рассказ о рулевых эпохи победившего капитализма в России. Из ранее опубликованных «ВПК» материалов видно, что это люди, которые руководили экономикой страны, Вооруженными силами, ОПК, другими ключевыми направлениями и отраслями, ничего существенного на этих постах не достигли, хотя и считались «эффективными менеджерами». Несколько особняком стоит в ряду нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в работе которого на разных постах, на наш взгляд, были не только огрехи, но и достижения. Однако сегодня разговор о космосе, где мы когда-то были первыми.

Когда мы были первыми

Космонавтика Советского Союза всегда была впереди. Первый спутник. Первые Белка и Стрелка. Первые космонавты. Первая, самая мощная, не имеющая аналогов среди зарубежных стратегических ракет Р-36М, названная американцами «Сатаной». Ракета-носитель сверх тяжелого класса «Энергия», опередившая минимум на 30 лет мировое развитие космонавтики.

И с конца 80-х годов – тридцатилетний провал. О важности развития ракетостроения и освоения космоса, его роли в национальной безопасности России наконец заговорили на высшем уровне государства. Задачу создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса (РН СТК) поставил президент России Владимир Путин.

По мнению заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, чтобы лететь за пределы орбиты, нужен новый носитель сверхтяжелого класса. Роскосмос после двойного напоминания президента представил программу его создания, которая потрясла разбросом стоимости – от 1 до 1,7 триллиона рублей. «Так планировать нельзя!» – обратился к новому руководству корпорации вице-премьер. С чего же начался космос для самого Дмитрия Рогозина?

Возможности «Ангары»

В сентябре 2014 года в связи с отставанием строительства космодрома Восточный на 26 месяцев Путин назначил комиссию по этому вопросу, главой которой поставил Дмитрия Рогозина. Тот осуществлял постоянный контроль строительного процесса космодрома, в результате чего были сокращены сроки отставания и возбуждено 20 уголовных дел. Хотя завершили первый этап все же с опозданием на четыре месяца.

24 мая 1918 года в ходе Петербургского международного экономического форума Путин уже предлагает Рогозину возглавить госкорпорацию «Роскосмос». «Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», – последовал ответ.

Справедливости ради заметим, что наследство Дмитрию Олеговичу досталось непростое. Его предшественники за 26 лет руководства космической отраслью практически ничего нового не создали, а лишь усугубили бедственное положение предприятий. На этом посту последовательно работали Юрий Коптев, Анатолий Перминов, Владимир Поповкин, Олег Остапенко, Игорь Комаров. При Перминове, например, начался массовый «падеж» ракет, а при Поповкине они вообще падали прямо в прямом эфире. За пять лет правления Роскосмосом Остапенко (2013–2015) и Комаровым (2015–2018) по выполнению Указа президента России от 19 апреля 2013 года № Пр-906 о создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса не сделано было ничего, кроме не связанных в единую систему эскизных набросков.

“Хорошо зарекомендовал себя на российском поле метод продвижения на ключевые места в руководстве России некомпетентных людей. И это получше, чем прямое предательство с их стороны”

Не созданы также целевая комплексная программа и целевая система управления, ресурсы расползлись по сусекам предприятий. А те, соревнуясь в их трате, начали предлагать каждый свою часть ущербной «стратегии» создания сверхтяжелой ракеты, несовместимую с другими проектами. Появилось семейство «Ангара», ряд проектных решений которой до сих пор вызывают большое сомнение в реализации. Роскосмос привлек всю отрасль к поиску применения ракет «Ангара». Пять лет трезвонили об «Ангаре», убедили о ее важности Путина, а реальных целей у нее так и не нашлось.

Сегодня работы над «Ангарой» ведутся Центром Хруничева, который получил кредиты почти на 60 миллиардов. Убыток в 2017 году составил более 23 миллиардов. К настоящему времени объем исковых требований к предприятию составляет 8,9 миллиардов рублей. Финансовое состояние предприятия признано критическим. Долг оценивается почти в 70 миллиардов. В ходе проверок, которые проходили несколько лет, были выявлены хищения на сумму 20 миллионов. В связи с этим было возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве, злоупотреблениях, растратах и т. п.

Кто же довел «Хруничева» до критического состояния? «Эффективные менеджеры», которые управляли космической отраслью 26 лет!

Но вернемся к «Ангаре». Возникает вопрос: а зачем проводить финансовое оздоровление проекта, что ныне происходит, если у него нет реальных целей? Специалист ракетного двигателестроения доктор технических наук Георгий Костин, который проектировал и создавал жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) для «Союза», «Протона», «Воеводы», «Энергии», экспериментальные базы проверки ЖРД, так прокомментировал ситуацию. Ракетно-космическая отрасль как важнейшая отрасль высоких технологий не может привести к достижению заданных параметров, если не будет развиваться по целевому принципу. Нужны долгосрочные целевые программы, целевое развитие науки, технологий, производства, кадровая политика. Без этого не было бы ни полета Гагарина, ни «Воеводы», ни «Энергии». На целевое развитие работали команды Сергея Королева, Валентина Глушко, Владимира Челомея, все службы ракетно-космической отрасли под руководством Петра Дементьева, Сергея Афанасьева, Олега Бакланова. А сегодня в Роскосмосе в целом, к сожалению, целевого принципа управления и развития нет.

Десять заповедей

В 2016 году Рогозин защищает в Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова диссертацию на соискание степени доктора технических наук по теме «Теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения». С 23 декабря 2011 года по 18 мая 2018 года он – заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, председатель ВПК. Входит в состав наблюдательных советов государственной корпорации «Роскосмос» и Фонда перспективных исследований, совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», морской коллегии при правительстве Российской Федерации… И это не полный перечень направлений, которые курировал Рогозин.

С мая 2018 года, повторим, он становится генеральным директором Роскосмоса. Три года и несколько месяцев на этом посту. Не так долго, но и немало. Что же за это время Дмитрию Олеговичу удалось сделать, насколько наша космическая отрасль преуспела в соперничестве с американским NASA?

Фото: mil.ru

Вступление в должность он обозначил, образно говоря, 10 заповедями для Роскосмоса. В их числе особый контроль за исполнением ГОЗ и иными заказами, формирование единой технической политики отрасли и т. п. Прежние руководители Роскосмоса, по словам Рогозина, допустили «непростительные ошибки, в первую очередь в потере качества». Как следствие – аварии на серийно производимой космической технике. А еще неповоротливость отрасли, отсутствие должной реакции на сокращение рынка коммерческих заказов. В итоге – финансовый провал. Рогозин подчеркнул: деньги тучных лет были проедены, не отложены на трудный день. Жесткие и правильные слова.

В июле 2018-го президент России пригласил руководство Роскосмоса, чтобы обсудить планы развития и конкретные решения, направленные на повышение эффективности корпорации. На совещании поставлена конкретная задача: реализовать ряд масштабных, значимых проектов, в первую очередь создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса. А также проводить грамотную кадровую политику, от которой во многом зависит успех в космической сфере, ее будущее.

Примерно в то же время о проблемах отрасли высказался и новый вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. В одном из интервью назвал безобразными темпы строительства космодрома Восточный. «Это вопрос национальной безопасности», – подчеркнул он. При строительстве космодрома Восточный ущерб составил более 10 миллиардов рублей. Безусловно, большая часть растрат и воровства случилась еще до назначения Рогозина на этот пост. Сам факт его прихода на должность был связан с намерением Путина покончить с творящимся в госкорпорации беспределом (хотя до этого Рогозин был вице-премьером и председателем наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос», а значит, нес свою долю ответственности за сложившуюся ситуацию). Но скандалы и отголоски громких уголовных дел не утихают до сих пор. И три года для руководителя, повторим, немалый срок, чтобы вывести корпорацию из кризиса. Почему же этого не произошло? Почему вместо стратегических решений мы слышим то о съемках на орбите какого-то фильма с доставкой актеров на МКС, то о том, что можно обойтись без РН СТК?

Увольнение неугодных

Чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть, как сегодня строится управление отраслью и начать с выполнения указа президента РФ от 29 января 2018 года № 32 «О создании космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на космодроме Восточный». Головным исполнителем была назначена РКК «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») во главе с Владимиром Солнцевым.

В одном из интервью Солнцев сказал, что рассматривает проблему создания РН СТК и вопросы применения на нем кислородно-водородных двигателей с позиции концепции целевого создания ракеты. При этом упомянул, что противником концепции был в свое время не кто иной, как тогдашний вице-премьер Рогозин. Но казалось бы, теперь, после постановки задачи президентом все должно резко измениться. Однако через полгода Солнцев, взявший на себя ответственность за реализацию целевого проекта создания РН СТК, был уволен. Причем не только он. Ряд высококлассных специалистов вынуждены были уволиться сами. Покинул свой пост и первый заместитель генерального конструктора – генеральный конструктор средств выведения РКК Игорь Радугин, который возглавлял разработку ракеты «Союз-5». Экс-врио главы ПАО РКК «Энергия» Сергей Романов отозвался о нем так: «Радугин грамотный специалист, очень сильный проектант». Кто же прав в этой кадровой коллизии?

Сам Радугин причиной своего ухода из РКК в частную коммерческую компанию S7 Space тактично назвал лучшие условия работы, обеспечивающие «большую динамику без необходимости прохождения многочисленных бюрократических процедур по сравнению с выполнением государственных заказов». Но судя по всему, не последнюю роль сыграл все же кадровый конфликт, поскольку вслед за ним заявления об увольнении по собственному желанию написали первый заместитель генерального конструктора – генеральный конструктор перспективных космических комплексов и систем Николай Брюханов, космонавт-испытатель Марк Серов, другие ведущие специалисты, занимающиеся разработкой перспективного корабля «Федерация». В итоге в настоящее время в S7 Space уже ушли 10 ведущих специалистов РКК «Энергия».

Глава Роскосмоса в «Твиттере» высказался о них как о «нерадивых товарищах». Нерадивые – это Серов, Брюханов, Радугин? Но,по мнению многих коллег – это самые эффективные, высокопрофессиональные, опытные и мотивированные сотрудники РКК «Энергия».

Ведущий специалист ракетного двигателестроения Георгий Костин сказал, что для вывода в космос 100 тонн полезного груза уже в 2021–2022 годах, создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса в Роскосмосе есть проект и необходимые ресурсы. Но чиновники госкорпорации и руководители ряда предприятий из местнических соображений и неспособности организовать создание изделия такого класса его успешно торпедируют. Не в этом ли проблема кадровых противоречий?

РН СТК уже создают в США, Китае. Конкуренты единодушно считают, что сверхтяжелый носитель должен выводить в космос 100 тонн, на втором этапе – не менее 130 тонн. Целью РН СТК называют пилотируемые полеты к Луне и Марсу. Но есть еще и закрытые цели – создание и доставка на орбиты специальных объектов в интересах обороны. Если вперед вырвется Россия, то для США и КНР это может стать бесцельной тратой огромных ресурсов. Российская РН СТК по эксплуатационно-техническим характеристикам может стать лучше, чем у американцев и китайцев.

Конечно, в Роскосмосе есть свои аргументы в защиту создания носителя «Ангара-5». Но сможет ли она хотя бы поэтапно решить поставленные задачи? Даже если все пойдет по плану, то по расчетам специалистов, обеспечит выполнение этих задач на шесть лет позже США – к 2028 году. Напомним, «Ангара-5» – российская ракета-носитель тяжелого класса, первая тяжелая РН, созданная в России после распада СССР. Разработчик – Государственный космический НПЦ им. М. В. Хруничева. Предлагаемый Роскосмосом вариант использования тяжелой «Ангары» в пилотируемой и лунной программах, по мнению экспертов, будет очень дорогим и затормозит развитие более перспективных направлений. Более того, он является, образно говоря, продолжением протаскивания многопусковой схемы, отражением финансовых интересов конкретных предпринимателей и чиновников, поскольку еще в середине 90-х годов эксклюзивные права на эксплуатацию «Ангары» были переданы одной из американских офшорных компаний. Согласно расчетам максимум для тяжелой «Ангары», исходя из ее энергомассового показателя, вывод на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки – около 25–35 тонн.

12 марта 2015 года НТС Роскосмоса рекомендовал исполнительным органам власти России забыть на время о разработке сверхтяжелой РН, способной выводить полезную нагрузку до 75 тонн, и сосредоточиться на совершенствовании тяжелой версии РН «Ангара» грузоподъемностью до 35 тонн. Сегодня этот вариант (при всем уважении к НТС) уже противоречит общей тенденции в мировом ракетостроении, где делается ставка на повышение грузоподъемности носителей.

Однако есть в этой истории и другой нюанс. Одной из причин отказа от создания РН СТК как преемника РН «Энергия» Роскосмос называл невозможность восстановить производство кислородно-водородного двигателя РД-0120 в Воронеже. Но как считают эксперты, дело не в этом. До 1989 года Воронежский механический завод (ВМЗ) поставил 40 товарных двигателей РД-0120. Из них 12 отработали без замечаний, 28 были отправлены на ответственное хранение в организации Роскосмоса и, видимо, уже проданы. Просто трехлетняя программа эксплуатации РН СТК по ним уже закрыта, однако что мешает открыть ее вновь?

За минувшие годы ВМЗ исключен из состава стратегически важных предприятий и стал филиалом (дочерним предприятием) Государственного космического НПЦ им. М. В. Хруничева. После чего передан под управление химкинского НПО «Энергомаш» им. академика В. П. Глушко (2017), где за последние годы практически не было новых разработок. Все сводится к масштабным преобразованиям космической отрасли, так называемым рубежам повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой ракетной техники в рамках создания единого холдинга по производству космических двигателей. Только по этой программе на бесцелевую реконструкцию пермского завода «Протон» «Энергомаш» уже истратил втрое больше средств, чем требовалось бы для восстановления производства двигателя-«водородника» РД-0120 Воронежского механического завода. Непонятно, зачем надо было резать курицу, которая несет золотые яйца, да еще вешать на нее все пассивы.

Развал был рукотворным

Дмитрий Олегович известен как лицо многих политических проектов. Он в хорошем смысле слова талантливый шоумен и деятельный пропагандист с большим дипломатическим международным опытом. Недавно высказался о том, что российские олигархи и миллиардеры могли бы помочь России в освоении космоса. Похвально, кто же против. Действительно могли бы. Но, может, сначала надо бы до конца навести порядок в самом Роскосмосе?

А пока корпорацию продолжают потрясать коррупционные и иные скандалы, что вызывает по меньшей мере недоумение, поскольку космическая отрасль для страны стратегически важна.

Заслуженный конструктор России Валерий Бендеров в книге «Лишние» полностью вскрыл суть происходящего в авиационной отрасли России. Он же рассказал о любопытном документе, попавшем ему на руки. Это диалог директора ЦРУ со своим коллегой из британской МИ-6. Там есть такая фраза: «Хорошо зарекомендовал себя на российском поле метод продвижения на ключевые места в руководстве России некомпетентных людей. И это получше, чем прямое предательство с их стороны».

Что тут сказать? «Эффективные менеджеры» у нас в большинстве своем, как тот же Чубайс, не сходят со сцены десятилетиями и даже при провальных результатах работы лишь перемещаются на другие руководящие должности. Это по меньшей мере странно. Но уже просто отвратительно видеть в высоких кабинетах полностью обанкротившихся персон, у которых в сухом остатке от их деятельности так ничего и не появилось. Валерий Бендеров делает вывод: развал в авиационной промышленности Российской Федерации в 90-х был рукотворным, целенаправленным, как, видимо, и в космической отрасли.

Недавно, 11 июня 2021 года на наблюдательном совете при Роскосмосе исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев выразил резкое несогласие по поводу одного из сомнительных решений руководства, отказался ставить свою подпись под важным документом. Что послужило поводом для снятия его с должности и переводом на другую работу с формулировкой «за нарушение корпоративной этики». Это, на наш взгляд, оскорбительный шаг по отношению к одному из немногих профессионалов в руководстве отрасли. Ведь Сергей Константинович Крикалев – Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, кавалер орденов: «За заслуги перед Отечеством», Ленина, Почета. Дважды доверенное лицо Владимира Путина. Обладатель двух мировых рекордов по самому долгому разовому и суммарному пребыванию в космосе.

Космонавт Федор Юрчихин в связи с этим выразил свое недоумение: «Подобные кадровые решения убеждают меня, что космонавтика в России не нужна. Сергея Крикалева знаю много лет – профессионал высшей категории, никогда не боялся брать на себя ответственность. Он очень давно в отрасли, и высоты, которых достиг как космонавт и руководитель, многим не снились. Сергей Константинович никогда не соглашался с идеями, вредными для нашей отрасли!».

Этот пример говорит об устойчивом стиле сегодняшней кадровой политики в корпорации – из космонавтики выдавливаются все, кто может отстаивать свою точку зрения, предлагать альтернативу. Похоже, нынешним руководителям Роскосмоса неприятно иметь рядом людей, которые лучше их знают существо дела и понимают, что такое русский космос.

Игорь Семенченко, ведущий советник комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2003–2013), генерал-майор авиации

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (894) за 17 августа 2021 года