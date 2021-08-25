"Калашников" объявил о старте предзаказов на киберружье "Ультима"

Стоимость ружья ожидается в районе 130 тыс. рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Новейшее киберружье "Ультима" можно предварительно заказать на сайте интернет магазина Группы компаний "Калашников". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Представляем серийную версию новейшего SMART-ружья MP-155 Ultima. Оно уже доступно к предзаказу на Kalashnikov.Market", - говорится в сообщении.

По информации компании, оно создано на базе надежного классического охотничьего ружья MP-155.

"Бортовой ПК с цифровым дисплеем, часами, компасом, секундомером, таймером, счетчиком выстрелов и индикатором остатка патронов", - отметили в Калашникове.

Как говорится в описании к ружью, внешние элементы выполнены из авиационного алюминиевого сплава и высокотехнологичных полимеров. Стоимость ружья, по информации в интернет-магазине, ожидается в районе 130 тыс. рублей.

Впервые ружье МР-155 Ultima было представлено на форуме "Армия-2020". В феврале 2021 года на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби состоялась мировая премьера данного оружия.