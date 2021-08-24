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ТАСС

Легкое метро построят на космодроме Восточный

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Cтроительно-монтажные работы на космодроме Восточный
Cтроительно-монтажные работы на космодроме Восточный.
Источник изображения: Фото: Игорь Агеенко / Коммерсантъ

Как сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, оно свяжет аэропорт с космодромом

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Легкое метро планируют построить на космодроме Восточный, чтобы связать его с аэропортом, который будет возведен в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Мы хотели бы сейчас на космодроме Восточный, где мы с 2023 года вводим в эксплуатацию первую полосу аэропортного комплекса, сделать развязку. <...> Легкое метро свяжет аэропорт <...> с космодромом Восточный, городом Циолковский. Очень легкое, быстрое, удобное современное решение", - отметил Рогозин во время пленарного заседания "Диверсификация ОПК. Стратегические приоритеты и главные задачи".

Он пояснил, что проект будет реализован совместно с Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ, входит в Роскосмос). В начале февраля прошлого года гендиректор предприятия Роман Новиков сообщил о достижении предварительной договоренности по организации трамвайного движения на космодроме Восточный. По его словам, для перевозки людей будут использоваться современные пятисекционные, низкопольные трамвайные вагоны. Их техническое обслуживание будет вести завод.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.

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