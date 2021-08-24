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Как собрать ракету-носитель «Союз»

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Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Военно-космическая академия имени Можайского представила виртуальный монтажно-испытательный корпус космодрома «Плесецк» для сборки ракеты-носителя «Союз» для обучения курсантов сборке ракет с нуля.

«В тренажере реализован режим работы с очками виртуальной реальности. Его основная особенность заключается в глубокой проработке в трехмерной сцене большого количества элементов технологического оборудования, которые используется в реальном испытательном зале на космодроме «Плесецк». Ракета собирается с самой первой стадии - момента поставки с завода изготовителя блоков ракеты на космодром до финальной - в данном случае это готовность собранной, испытанной проверенной ракета к вывозу на стартовый комплекс», - сказал представитель военного ведомства.

Во время работы на виртуальном тренажере курсанты отрабатывают навыки проведения технологических операций в рамках боевого расчета. В своей деятельности они используют штатную документацию, такую же как и на космодроме. Все максимально привязано к практической деятельности в будущем.

Виртуальный тренажерный комплекс адаптирован для проведения различных видов занятий, а также для контроля знаний и их оценки. На данный момент на тренажере можно отработать навыки сборки ракет-носителей «Союз-2.1а», «Союз-2.1б» и «Союз-2.1в». Планируется в дальнейшем развить тренажерный комплекс в так называемый виртуальный космодром, дополнить данный модуль ещё и подготовкой на стартовом комплексе вплоть до пуска. Кроме того, в дальнейшем в системе будет расширена номенклатура ракет, так как планируется добавить семейство ракет «Ангара».

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Проекты
Плесецк
Союз РН
Союз-2 РН
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