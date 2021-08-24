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ТАСС

В России может появиться форум, посвященный диверсификации ОПК

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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов.
Источник изображения: Владислав Шатило / РБК

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что это позволит наладить более тесный контакт производителей и потенциальных заказчиков

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Отдельный форум, посвященный диверсификации оборонно-промышленного комплекса, может быть создан в России. Об этом заявил в понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов на форуме "Армия-2021".

"Нужно подумать о проведении постоянно действующего собственного форума, где можно было бы осуществлять более тесный контакт производителей и потенциальных заказчиков. Приглашать на него предприятия", - сказал Борисов.

Идею о создании форума высказал в ходе пленарного заседания генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и поддержал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я бы хотел предложить рассмотреть возможность проведения отдельного форума, связанного и с диверсификацией, и со встречей гражданской продукции оборонного комплекса страны и потребителей в широком смысле этого слова, включая в том числе и, возможно, зарубежных контрагентов", - сказал Лихачев.

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Росатом
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Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
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