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Российская газета

"Армия-2021": Демонстрация серьезного оружия и заключение крупных контрактов

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Источник изображения: rg.ru

Международный военно-технический форум "Армия-2021" отличается интереснейшими шоу-представлениями. Однако прежде всего это демонстрация лучших достижений отечественного ОПК, а также серьезные дискуссии в рамках многочисленных "круглых столов". И место подписания крупных контрактов.


К примеру, "Рособоронэкспорт" планирует подписать в рамках работы форума более десяти контрактов и провести десятки переговоров со своими иностранными партнерами. Помимо заявок на проведение переговоров "Рособоронэкспорт" получил запросы от делегаций из 40 стран на организацию более 500 презентаций российской продукции военного, двойного и гражданского назначения.

По линии минобороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и госкорпорации "Ростех" на форуме ожидаются представители около 150 стран.

Для специалистов эти дни будут отмечены напряженной работой. А посетителям, да и специалистам демонстрируется практически весь арсенал отечественных Вооруженных сил. Форум проходит ежегодно. И всегда показываются какие-то новинки. "Армия-2021" исключением не стала.

Презентации форума - беспилотный вертолет концерна "Калашников" с новой ракетой, самонаводящаяся ракета КБ Машиностроения из Коломны и тяжелый бронетранспортер БТР-V2 "Волат" из Беларуси.

Таких легких многоцелевых и очень мощных ракет, как 305Э, в которой реализован принцип "выстрелил - забыл", у нас еще не было

В наши Вооруженные силы только внедряются ударные беспилотники, и управляемое оружие для них разрабатывает в том числе "Калашников". Сейчас завершаются госиспытания управляемой ракеты "Вихрь-1" для ударно-разведывательного беспилотника "Иноходец".

В инициативном порядке специалисты концерна провели научно-исследовательскую работу по возможностям новой ракеты С-8Л. Оказалось, что она может успешно применяться со всех типов боевой авиации - вертолетов и самолетов, а также с беспилотных летательных аппаратов. Ракета имеет полуактивную головку самонаведения и осколочно-фугасную боевую часть. Дальность полета - 6 км. Корректируемая авиационная ракета С-8Л калибра 80 миллиметров с осколочно-фугасной боевой частью предназначена для высокоточного поражения одиночных и групповых наземных подвижных и неподвижных целей. Она эффективно справится с легкобронированными объектами.

В павильоне концерна стоял беспилотный вертолет с подвешенными к нему ракетами С-8Л. Сейчас этот комплекс проходит летные и стрельбовые испытания.

Другая ракетная новинка 305Э - настоящая сенсация "Армии-2021". Разработали ее в Тульском КБ Машиностроения. Таких легких многоцелевых и очень мощных ракет у нас еще не было. Да и за рубежом нет аналогов с характеристиками, как у 305Э. Гарантированная дальность управляемого полета - 14,5 км. Головка самонаведения - оптическая тепловизионная. Масса осколочно-фугасной боевой части - 25 кг, что гарантирует уничтожение любого танка или хорошо укрепленного объекта.

Особенность - высокоточное наведение на цель. Управление ракетой осуществляет оператор с вертолета-носителя. Но 305Э способна работать и в режиме самонаведения, если цель подсвечивается внешним источником, предположим, разведчиком или с беспилотного летательного аппарата. То есть в ней реализован принцип "выстрелил - забыл". Вертолет может пускать ракеты сразу по нескольким целям - стационарным или движущимся. Как уверяют разработчики, уклониться от такой ракеты невозможно. В первую очередь она предназначена для вооружения боевых вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.

Звездой форума стал и тяжелый белорусский бронетранспортер "Волат" МЗКТ-690003 (БТР-V2). Впервые его показали в рамках военно-технического салона MILEX-2021, проходившего в июне в Минске. Теперь - премьера в России.

Несомненным преимуществом БТР-V2 перед всеми ныне существующими аналогичными бронетранспортерами, в том числе российскими, стала оригинальная компоновка силового отделения. Двигатель и гидромеханическая коробка передач размещены на едином подрамнике. Это позволяет проводить демонтаж силового агрегата со всеми системами без слива рабочих жидкостей за очень короткое время. Что очень важно в условиях боевых действий.

Конечно, те, кто представляет БТР-V2 на "Армии-2021", не рассчитывают, что им заинтересуются российские военные. У нас есть свой тяжелый БТР "Бумеранг". Но "Армия-2021" - международный военно-технический форум, на котором собираются представители вооруженных сил почти всех стран мира. Вот они-то обязательно обратят внимание на броневик от МЗКТ, поскольку продукцию белорусской оборонки прекрасно знают. И ценят ее за высокую надежность, отличные боевые характеристики и вполне приемлемую цену.


Сергей Птичкин

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2 комментария
№1
24.08.2021 09:53
Пока только разговоры о контрактах, самих контрактов со стороны МО не видно.
0
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№2
24.08.2021 14:55
Вопрос самый главный, сколько лет пройдёт до того когда всё это увидим в войсках.
0
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