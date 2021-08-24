Вице-премьер Борисов сообщил о серийном производстве системы ПВО С-500

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Система противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500 производится серийно, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Он производится серийно", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос на форуме "Армия-2021" в подмосковной Кубинке.

20 июля на авиасалоне "МАКС" Борисов заявил, что серийные поставки С-500 "Прометей" российским военным начнутся в этом году.

В тот же день Минобороны РФ сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы.

"На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средствам объективного контроля, цель поражена", - сообщили 20 июля в военном ведомстве.

"Проведенные в рамках испытаний боевые стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность российской военной техники ПВО", - сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны тогда заявили, что после завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Ранее главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе. "Основная задача комплекса - уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полёта. Комплекс С-500 способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолёты и беспилотные летательные аппараты", - сообщал Суровикин.

В мае 2018 года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, получившие данные от разведки США, сообщил, что Россия провела испытания С-500. По информации телеканала, система С-500 успешно поразила цель на рекордной дальности - свыше 480 км. По оценке американских экспертов, это более чем на 80 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих испытаний, сказал тогда источник CNBC.