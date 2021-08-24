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Представлена штурмовая лодка для российского спецназа

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Источник изображения: Фото: группа компаний «Калашников»

«Рыбинская верфь» (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») представила первую в России штурмовую лодку для спецназа DS-RIB. Ее представили на форуме «Армия-2021», сообщает ТАСС.

Новая лодка предназначена для оперативной переброски групп спецподразделений. Для этого DS-RIB оснастили системой быстрой накачки воздухом, позволяющей наполнить лодку из баллона со сжатым воздухом за 45 секунд. Также лодку можно транспортировать на внешней подвеске вертолета.

DS-RIB выполнена с использованием материала drop-stitch, представляющего собой полиэфирную базовую ткань, покрытую слоем ПВХ. «Надувная палуба из этого материала заменяет складной жесткий пол, используемый в надувных лодках», — сообщил генеральный директор «Рыбинской верфи» Сергей Антонов. Благодаря этому полностью надувная лодка получила мореходность, сопоставимую с мореходностью моделей с надувными бортами.

Лодка представлена в двух вариантах: DS-RIB 450 может перевезти восемь пассажиров, а модель DS-RIB 540 может вместить до 12 человек.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
АРМИ-20XX
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