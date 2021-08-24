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WarSpot

США отказываются от российского оружия и патронов

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Источник изображения: warspot.ru

Американские любители российского оружия вскоре лишатся возможности обновлять свой арсенал. Вчера, 22 августа, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что новый пакет санкций запрещает поставки оружия и патронов из РФ.

«Ограничения касаются постоянного ввоза некоторых видов российского огнестрельного оружия. В отношении новых и находящихся на рассмотрении заявок на получение разрешения на постоянный ввоз огнестрельного оружия и боеприпасов, произведённых или находящихся в России, будет применяться политика отказа», — сообщается в официальном заявлении, опубликованном на сайте Государственного департамента США.

Экспортные патроны Барнаульского патронного завода

Источник изображения: ammunition-store.com

Санкции вступают в силу 7 сентября и будут действовать не менее года. Как сообщает The Firearm Blog, действующие разрешения и квоты импортёры смогут использовать для дальнейших поставок, но в рамках объёмов, на которые уже получены одобрения от ATF (американского Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ). В США эта новость была встречена резким подорожанием патронов — так, стоимость самого дешёвого боеприпаса калибра 7,62×39 всего за несколько часов выросла с 27 до 40 центов.

При этом в The Firearm Blog называют рост цен временным явлением: «К счастью, помимо России есть и другие источники относительно недорогих боеприпасов в стальных гильзах. Однако им потребуется время, чтобы восполнить дефицит предложения. Импортёрам потребуется время, чтобы установить новые контакты и ещё больше времени, чтобы начать поставки в США».

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