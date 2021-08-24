Росатом запланировал эксперимент с космической лазерной связью на 2024 год

Один аппарат будет стоять на "Прогрессе", второй - на МКС, и между ними будут отрабатывать процедуру связи

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Создание опытного образца аппаратуры для космической лазерной связи планируется завершить в Российском Федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров, Нижегородская область, входит в госкорпорацию Росатом) к 2024 году. Об этом сообщила в понедельник газета "Страна Росатом".

"По заказу РКК "Энергия" ВНИИЭФ создает аппаратуру для космической лазерной связи, которая будет передавать информацию по световому каналу <…> с Земли на низкоорбитальные спутники", - говорится в публикации. В настоящее время в институте заканчивают разработку конструкторской документации для изготовления опытных образцов аппаратуры.

"Используемая сейчас в космосе радиосвязь имеет ряд недостатков, - цитируется в статье научный сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович. - Частоты очень низкие, мы можем передать небольшой объем информации в единицу времени - не более 1 Гб. У лазерной связи частота колебаний очень высокая, мы можем передавать по одному каналу до 100 Гб. Второе - у радиолиний большие внешние поля, легко перехватить информацию. А у лазерного луча узкая направленность, в космосе он вообще не рассеивается, и перехватить его практически невозможно. Радиочастоты уже все забиты, получить канал - непростая процедура. А лазерные каналы находятся в той области электромагнитного спектра, которая не регламентируется, специальных разрешений на ее использование получать не придется". Эксперимент с лазерной связью запланирован на 2024 год. Один аппарат будет стоять на "Прогрессе", а второй - на МКС, и между ними будет отрабатываться процедура связи.

РФЯЦ-ВНИИЭФ участвует также в создании обсерватории "Спектр-УФ", известной как "русский "Хаббл". Обсерватория предназначена для астрофизических исследований в ультрафиолетовом и видимом диапазонах электромагнитного спектра с высоким угловым разрешением, а также для регистрации гамма-излучения в энергетическом диапазоне от 10 кэВ до 10 МэВ. Зона ответственности саровского ядерного центра - создание блока спектрографов для регистрации ультрафиолетового излучения звезд и построение их изображений в УФ- и оптическом участках спектра.