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ТАСС

Конгрессмены США недовольны неудачами NASA в разработке новых скафандров

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Презентация скафандра нового поколения для деятельности на поверхности Луны в рамках программы «Артемида» Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) в октябре 2019 года. Слева — бывший глава NASA Джим Брайденстайн, справа — Кристин Дэвис, инженер по
Презентация скафандра нового поколения для деятельности на поверхности Луны в рамках программы «Артемида» Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) в октябре 2019 года. Слева — бывший глава NASA Джим Брайденстайн, справа — Кристин Дэвис, инженер по скафандрам.
Источник изображения: NASA, Joel Kowsky

На программу уже израсходовано $420 млн

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Ряд членов Палаты представителей Конгресса США выразил недовольство тем, что американское космическое ведомство затянуло с созданием новых скафандров, которые должны быть использованы для полетов на Луну и Марс. Об этом сообщает в понедельник информационное агентство UPI, в интервью которому председатель подкомитета Палаты по космосу и аэронавтике Дон Байер заявил, что намерен провести слушания с целью получить разъяснения от руководства NASA.

"Мы запланируем такие слушания до конца года, - приводит его слова агентство. - Мы уже израсходовали $420 млн на данную программу и не имеем представления, какими будут результаты. Конгресс должен взять это под свой контроль".

Как отметил Байер, согласно оценкам некоторых экспертов, создание скафандров, в конечном итоге, может обойтись казне в $1 млрд. Он напомнил об обнародованном 10 августа докладе генерального инспектора NASA Пола Мартина, в котором указывается, что из-за задержек с реализацией программы представляется невозможной замеченная на 2024 год высадка астронавтов на Луну. "Я не знаю пока, кого мы должны винить в этом, но мы разберемся, - заметил Байер. - Похоже, что главная проблема заключается в непонимании технологических задач, которые должны быть поставлены перед конструкторами".

"Мы дадим возможность руководству NASA объяснить, с какими проблемами они сталкиваются, - приводит агентство мнение другого члена подкомитета Билла Пози. - NASA должно создать скафандры, которые были бы затратоэффективными и безопасными".

Мартин в отчете подчеркнул, что задержки в осуществлении программы связаны с техническими проблемами, последствиями пандемии и недостаточным финансированием со стороны Конгресса. В октябре 2019 года NASA представило прототип нового скафандра, но, как пишет UPI, в текущем году признало, что он не соответствует требованиям и 27 июля предложило частным фирмам поделиться своими идеями и наработками. Ожидается, что осенью космическое ведомство огласит окончательные технические требования к скафандрам следующего поколения.

NASA весной 2019 года объявило, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос в конце 2021 года с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту, что запланировано на 2023 год. На третьем - в 2024 году - NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х.

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