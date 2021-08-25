Войти
Военно-промышленный курьер

«Адъютант» поможет войскам ПВО

568
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Испытания высокомобильного универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) «Адъютант» завершатся до конца года, сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн.

«В этом году завершаются испытания комплекса «Адъютант», и он уже будет готов к поставке в наши Вооружённые силы», - сказал Дзиркалн на встрече с представителями иностранных СМИ.

УМТК создан в инициативном порядке специалистами ИЭМЗ «Купол» (входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей») в интересах подразделений ПВО для решения комплексных задач по организации сложной мишенной обстановки в местах постоянной и временной дислокации войск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Похожие новости
05.02.2021
Флот получит универсальную «мухобойку»
27.01.2021
На ИЭМЗ "Купол" разрабатываются два новых изделия по оборонной тематике
14.09.2020
Бронеавтомобили от АО "Ремдизель" на форуме "Армия-2020"
29.06.2020
Мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант" вызвал большой интерес у военных
07.04.2020
Производитель ЗРК «Тор» заявил о выполнении обязательств перед заказчиками в апреле
26.01.2007
Иран подтвердил поставку Россией зенитно-ракетных комплексов "Тор-М1"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин
  • 25.08 00:50
  • 47
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский