«Адъютант» поможет войскам ПВО

Испытания высокомобильного универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) «Адъютант» завершатся до конца года, сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн.

«В этом году завершаются испытания комплекса «Адъютант», и он уже будет готов к поставке в наши Вооружённые силы», - сказал Дзиркалн на встрече с представителями иностранных СМИ.

УМТК создан в инициативном порядке специалистами ИЭМЗ «Купол» (входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей») в интересах подразделений ПВО для решения комплексных задач по организации сложной мишенной обстановки в местах постоянной и временной дислокации войск.