Первый арабский луноход отправится в Озеро Сновидений

Команда первой лунной миссии ОАЭ объявила, что сборка прототипа лунохода «Рашид» и его функциональные испытания в лабораторных условиях завершены. Ожидается, что он отправится в космос во второй половине 2022 года и высадится в Озере Сновидений — лунном море на видимой стороне Луне, сообщается в твиттере Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида.

Космическая программа Объединенных Арабских Эмиратов очень молода: первый космический аппарат DubaiSat-1 был запущен в 2009 году, а три года назад на МКС прибыл первый астронавт ОАЭ. В прошлом году к Марсу отправилась первая межпланетная станция ОАЭ Al Amal, которая исследует атмосферу планеты.

Осенью прошлого года ОАЭ объявило, что создаст свой первый луноход, получивший название «Рашид», в рамках миссии Emirates Lunar Mission. Он будет представлять собой четырехколесный планетоход, общей массой 10 килограммов, работающий от солнечных батарей. Научное оборудование ровера будет включать в себя камеры, тепловизор, микроскоп и зонд Ленгмюра.

Источник изображения: MBRSC

19 августа 2021 года команда миссии объявила, что завершила сборку прототипа лунохода и его функциональные испытания в лабораторных условиях. Теперь ровер должен пройти испытания при условиях, близких к космическим и тем, что ждут его на поверхности Луны. Кроме того, руководитель проекта Хамад Аль Марзуки (Hamad Al Marzooqi) сообщил, что основным местом высадки ровера выбрано Озеро Сновидений (Lacus Somniorum), представляющее собой лунное море на видимой стороне Луны, которое образовано потоками базальтовой лавы, придающими ему красноватый оттенок.

В настоящее время окно запуска лунохода намечено на август-декабрь 2022 года, на Луну ровер будет доставлен при помощи посадочного модуля Hakuto-R японского стартапа ispace. Расчетное время жизни аппарата составит один лунный день.

Источник изображения: MBRSC

Ранее мы рассказывали о том, как станция Al Amal рассмотрела дискретные полярные сияния на Марсе и увидела его водородную корону.

Александр Войтюк