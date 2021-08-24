Войти
N+1

Первый арабский луноход отправится в Озеро Сновидений

426
0
0
Снимок Озера Сновидений, полученный аппаратом «Клементина».
Снимок Озера Сновидений, полученный аппаратом «Клементина».
Источник изображения: NASA

Команда первой лунной миссии ОАЭ объявила, что сборка прототипа лунохода «Рашид» и его функциональные испытания в лабораторных условиях завершены. Ожидается, что он отправится в космос во второй половине 2022 года и высадится в Озере Сновидений — лунном море на видимой стороне Луне, сообщается в твиттере Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида.

Космическая программа Объединенных Арабских Эмиратов очень молода: первый космический аппарат DubaiSat-1 был запущен в 2009 году, а три года назад на МКС прибыл первый астронавт ОАЭ. В прошлом году к Марсу отправилась первая межпланетная станция ОАЭ Al Amal, которая исследует атмосферу планеты.

Осенью прошлого года ОАЭ объявило, что создаст свой первый луноход, получивший название «Рашид», в рамках миссии Emirates Lunar Mission. Он будет представлять собой четырехколесный планетоход, общей массой 10 килограммов, работающий от солнечных батарей. Научное оборудование ровера будет включать в себя камеры, тепловизор, микроскоп и зонд Ленгмюра.


Источник изображения: MBRSC


19 августа 2021 года команда миссии объявила, что завершила сборку прототипа лунохода и его функциональные испытания в лабораторных условиях. Теперь ровер должен пройти испытания при условиях, близких к космическим и тем, что ждут его на поверхности Луны. Кроме того, руководитель проекта Хамад Аль Марзуки (Hamad Al Marzooqi) сообщил, что основным местом высадки ровера выбрано Озеро Сновидений (Lacus Somniorum), представляющее собой лунное море на видимой стороне Луны, которое образовано потоками базальтовой лавы, придающими ему красноватый оттенок.

В настоящее время окно запуска лунохода намечено на август-декабрь 2022 года, на Луну ровер будет доставлен при помощи посадочного модуля Hakuto-R японского стартапа ispace. Расчетное время жизни аппарата составит один лунный день.


Источник изображения: MBRSC


Ранее мы рассказывали о том, как станция Al Amal рассмотрела дискретные полярные сияния на Марсе и увидела его водородную корону.

Александр Войтюк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Япония
Проекты
Луна
Марс
МКС
Похожие новости
15.02.2021
Россия и Китай вступают в лунную гонку с Америкой
11.01.2021
Космический рывок
31.12.2020
Краснее некуда
31.12.2020
Космические события года: лунный грунт, жизнь на Венере и возвращение США
07.05.2020
США собрались добывать ресурсы на Луне
07.05.2020
США готовят военные базы на Луне для добычи полезных ископаемых
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 15:01
  • 343
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 14:59
  • 1
В ФСВТС заявили о планах экспортировать "Армату"
  • 24.08 14:55
  • 2
"Армия-2021": Демонстрация серьезного оружия и заключение крупных контрактов
  • 24.08 14:54
  • 222
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 24.08 14:47
  • 53
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 24.08 13:49
  • 3
Daily Mail (Великобритания): как элитное подразделение САС провело драматическую операцию по спасению своих товарищей в Кандагаре
  • 24.08 13:10
  • 16
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 24.08 12:47
  • 118
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.08 12:41
  • 5
Контракт на поставку Турции новой партии С-400 планируется подписать в ближайшее время
  • 24.08 10:11
  • 2254
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.08 09:58
  • 1
Спецслужбы получают серийный автомат для подводной стрельбы - "Ростех"
  • 24.08 09:40
  • 45
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 24.08 08:20
  • 2
Вице-премьер Борисов сообщил о серийном производстве системы ПВО С-500
  • 24.08 08:13
  • 8
Ученый назвал способ превратить Марс во вторую Землю
  • 24.08 08:06
  • 120
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?